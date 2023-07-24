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前瞻軌道建設成財政陷阱 地方籲中央修財劃法

台灣新聞組／台北24日電
蔡政府2017年提出前瞻基礎建設計畫，其中軌道建設今年陸續進入興建高峰期。去年底上任的縣市長發現，軌道建設的縣市自籌款高得嚇人。(記者曾原信／攝影)
蔡政府2017年提出前瞻基礎建設計畫，其中軌道建設今年陸續進入興建高峰期。去年底上任的縣市長發現，軌道建設的縣市自籌款高得嚇人。(記者曾原信／攝影)

蔡政府2017年提出前瞻基礎建設計畫，其中軌道建設今年陸續進興建高峰期。去年底上任的縣市長發現，軌道建設的縣市自籌款高得嚇人，6都、7縣市自籌款高達5518億元(台幣，下同，約176億美元)。桃園市長張善政憂心，逐年新增百億元自籌款壓力，恐成壓垮地方財政的錢坑，為降低財務負擔，部分建設將調整發包順序，避免同時動工。

相同情況也發生在雙北、基隆、宜蘭和新竹等縣市，新竹市前市長林智堅爭取的「新竹大車站」工程費約104億元，市府要自籌近29億元，新竹市長高虹安說，原本的效益評估過於樂觀，經過綜合評估，此案不一定要走下去。

除了由中央主導興建的軌道建設，如桃園機場捷運由中央全額負擔經費外，其餘地方軌道建設經費，多採中央與地方按比例分攤模式。鄭文燦於桃園市長任內爭取到500多項地方建設計畫納入前瞻計畫，補助金額居各縣市之首，更被當成「政績」宣揚，但其中大部分都要自籌配合款。

同樣納入前瞻計畫的基隆捷運多次引爆中央與地方隔空交鋒。基隆輕軌費用從一開始中央宣稱全額負擔，升級成捷運後，去年變成基隆市分攤17.7億元，今年3月再暴增至53.85億元，讓基隆市長謝國樑開直播怒斥，基捷自籌款形同把前市長林右昌宣稱8年任內還債的總和全吐了出去，嗆聲中央「門都沒有，基隆沒這個錢。」

雙北、台中、高雄今年起陸續有前瞻軌道建設要啟動，例如台北捷運有環狀線北環段及南環段，新北市有淡海及安坑輕軌、捷運三鶯線、捷運樹林線，台中市有捷運藍線、綠線、山海環線等，高雄捷運有岡山路竹延伸線、都會黃線，4都自籌款從766億到1434億元不等，逼得地方勒緊褲帶。

面對愈發沉重的自籌款壓力，行政院長陳建仁上任後首場行政院會，張善政即率先發言，希望中央檢視長期未修正的財政收支劃分法，獲其他5都首長呼應。新北市長侯友宜說，新北人口最多，平均每名市民僅分到8842元，不到台北市一半；台北市長蔣萬安說，市府去年函請中央修正統籌稅款分配方式，把規模擴大，6都均能受惠。

台中市長盧秀燕說，縣市大部分稅收都上繳中央，分回台中卻不到5成。高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲都贊成通盤檢討財劃法，但修法至今零進度。

對於前瞻計畫如今成為地方財政「陷阱」，行政院副院長鄭文燦昨天反問，如果不是前瞻計畫，台灣能做每個直轄市的軌道建設嗎？如果不是前瞻計畫，台灣經過兩次的百年大旱，一定沒有辦法度過。

「桃園正在『轉大人』，今年起有500多項前瞻建設，對地方財政是滿可怕的。」張善政指出，桃園的工程量暴增，財政負擔從今年起會逐年加重，中央補助不足就會造成財政負擔、施政困難，「我壓力非常大，擔心財政被壓垮。」

政大財政系教授陳國樑指出，地方政府同時推動許多重大工程，要以苗栗為前車之鑑，苗栗縣府曾因付不出龐大的工程自籌款，財政缺口高達六四八億元，一度還發不出員工薪資，最後只好向中央借款。

桃園市前市長鄭文燦任內向中央爭取545項前瞻建設計畫，總經費2733.33億元，市府須自籌1199.89億元，約占總經費4成4；其中以軌道建設金額最大。鄭文燦卸任前宣布，桃園接下來5年，每年重大建設支出約100億元，成為張善政的沉重負擔。

新竹市府的財力目前屬於第3級，前瞻建設的自籌款為16%，「新竹大車站」計畫要自籌29億元。市長高虹安說，若最後評估不再推動，將爭取該經費改為用在大眾運輸，改善竹市交通瓶頸。

捷運 張善政 六四

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