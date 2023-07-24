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肝基會調查 脂肪肝30年增加2成 恐成新國病

記者鄒尚謙、 周佩怡／台北24日電
肝基會23日響應世界肝炎日，舉辦「全島一肝 全民腹超總動員」活動，串聯全台24家醫療院所，一上午免費檢查了4663名民眾。(記者鄒尚謙／攝影)
肝基會23日響應世界肝炎日，舉辦「全島一肝 全民腹超總動員」活動，串聯全台24家醫療院所，一上午免費檢查了4663名民眾。(記者鄒尚謙／攝影)

肝病防治學術基金會推動全民腹部超音波檢查10年計畫，今年來到第3年，肝基會總執行長楊培銘表示，昨日全台檢查結果發現，脂肪肝比率較30年前增長近2成，成為新國病隱憂。

台大醫院肝膽腸胃科醫師曾亮瑋表示，目前C肝有新藥物可以治癒，B型肝炎相關治療健保給付條件也正在放寬，但近年來脂肪肝民眾已有變多的趨勢，相對而言脂肪肝是需要關注的新目標。

肝基會昨舉辦「全島一肝 全民腹超總動員」活動，串聯全台24家醫療院所，提供40歲以上民眾免費腹部超音波檢查，共有4663人完成檢查。其中肝臟異常者共3795人，占比為81.4%，包括121人疑似肝癌、387人肝實質病變、1064人良性肝腫瘤、551人膽息肉、44人脾腫大等，另脂肪肝則有2505人，占總數5成以上。部分民眾可能合併兩項以上異常情形。

楊培銘指出，今年全台超音波結果觀察，金門為脂肪肝占比最低為3成8，最高為雲林占7成3，因脂肪肝「抽血檢驗不出來」，如果置之不理，肝臟將受脂肪堆積影響，出現反覆發炎、結痂、纖維化甚至硬化等症狀，最嚴重為導致肝癌。目前脂肪肝已朝向「新國病」發展。

健保 腫瘤

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