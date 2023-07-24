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政大書城拉警報 大小書店夾擊 中型書店「消失中」？

記者陳宛茜／台北24日電
政大書城屬中型連鎖書店，既不屬文化部近年傾力扶植補助的獨立書店、亦非如誠品這樣有商場其他營收挹注的大型連鎖書店，成為台灣書店光譜中較少人關注的高危險群。(記者陳宛茜／攝影)
政大書城屬中型連鎖書店，既不屬文化部近年傾力扶植補助的獨立書店、亦非如誠品這樣有商場其他營收挹注的大型連鎖書店，成為台灣書店光譜中較少人關注的高危險群。(記者陳宛茜／攝影)

政大書城喊出「8月底可能停業」，再度敲響實體書店的警鐘。業界分析，政大書城這種只賣書的中型連鎖書店，既不屬文化部近年傾力扶植補助的獨立書店、亦非誠品這類有商場其他營收挹注的大型連鎖書店，屬台灣書店光譜中較少人關注的高危險群。「只賣書的中型書店」在網路時代能否生存，值得關注。

李銘輝經營的政大書城走中型連鎖書店路線，書店面積上百坪。他原本在台北擁有四家分店，收掉後轉戰南部，在高雄、台南、花蓮擁有四家分店，收掉高雄兩家分店後，目前還有花蓮、台南兩家分店。李銘輝表示，2019年迄今，政大書城共計虧損4000萬元。

永樂座書店店主石芳瑜分析，如誠品這樣和商場共營的大型複合式連鎖書店，有商場其他營收挹注。獨立小書店成本低、運作靈活，又是文化部近年輔導與補助的重點對象。相較之下，像政大書城這種「只賣書的中型書店」，坪數大要負擔高額的租金與人事，要申請補助也不容易，反而更容易拉警報。她舉例，30坪小書店如果每個月虧5萬元，300坪政大書城可能就要虧50萬元。

在大、小書店的夾擊下，台灣中型書店愈來愈少。讀書共和國創辦人郭重興去年底以祖厝為基地創辦「郭怡美書店」，便特意以中型書店為規模。他表示，台灣這幾年新開的書店不是大型連鎖書店就是小型獨立書店，中間的「中型書店」消失了。出版環境要完整成熟，大中小三種書店缺一不可。政大書城的危機，讓「中型書店消失了」的警訊浮現。

李銘輝表示，政大書城虧損的原因之一，是出版社讓電商用5折、6折破盤價崩壞文化出版品；電商賣書可以打到55折，政大書城進貨卻只能拿到68折。他將向公平會投訴此一不公平現象。

中華民國出版商業同業公會全國聯合會副理事長吳政鴻表示，文化部5月 19日邀集電商、出版代表舉行「圖書折扣秩序議題」對話平台會議。 6月6日各出版公協會也與無店面公會開了第一次會議，針對成立溝通平台達成共識，確定每兩個月固定開一次會。之前引發圖書折扣血戰的電商momo，也從6月1日起拿掉全館滿額再折的行銷活動。

書店 電商 中華民國

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