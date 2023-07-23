欲提告性騷反遭施壓 女士官哭著封口

國防部軍事安全總隊爆性騷事件。（取材自臉書「靠北長官」）

臉書粉絲團「靠北長官」22日發出貼文指出，軍事安全總隊黃姓同學，在士高班性騷擾 女同學都沒事，就算有影片證明，也沒被退訓、懲處，還是因為軍事安全總隊是保防情報機關的高司單位，單位長官找陸軍司令部跟政訊中心關說，把軍種保防官「電一頓」壓案，「連女同學想提告都被壓下來」，質疑這種單位寫出來情報「還有公信力嗎？」

國民黨立委王鴻薇表示，司法院、外事單位都類似壓案情況，直到這次MeToo風波才被揭發，有的當事人立刻離職或提前退休 。

該起事件發生在今年5月31日，被指涉的加害者是國防部 軍事安全總隊黃姓中士，與國防部政戰作戰訓練中心士官高級班同期同學，至北投餐廳用餐，席間疑因不勝酒力，藉攙扶女同學至廁所洗臉時，觸摸身體多次，女子隔天向受訓單位回報且欲提告。

據掌握，總隊長及保防安全處長都知道，因MeToo事件延燒，內部才會壓案，甚至說外出餐敘沒報備，如果女方要提告，全部人都得懲處，以此施壓，到最後女方從受害者變成像是加害者，女方甚至哭著跟大家道歉。

知情人士指出，軍事安全總隊總隊長打電話給陸軍司令部保防安全組上校組長，要求下屬不得轉傳，又打電話給政戰訓練中心要求息事寧人，最後黃不但沒受到學校任何處分，還可以安全結訓準備晉升上士，許多人看不下去，才會爆料。

王鴻薇說，受害女性道歉好像變成是她做錯事情，直言非常離譜，怎麼會有一個單位封閉、吃案包庇到這種地步。國防部軍安總隊一定要趕快徹查，如果確有其事，該撤職就撤職查辦，該處分就處分，沒有寬容的餘地。

對此，國防部22日表示，有關「軍安總隊黃姓士官涉及觸摸女同學身體案」，總隊接獲通知，即實施調查，並召開懲處評議會核予「申誡兩次」處分。