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落海貨櫃成「水雷」 漁網卡到全毀

台灣新聞組／屏東23日電
為避免漂浮在海面上的空貨櫃影響航安，港務公司聘請多艘拖船在高雄鳳鼻頭及林園外海進行拖吊。（記者劉學聖／攝影）
為避免漂浮在海面上的空貨櫃影響航安，港務公司聘請多艘拖船在高雄鳳鼻頭及林園外海進行拖吊。（記者劉學聖／攝影）

帛琉籍貨櫃輪「天使輪」21日凌晨沉船，船上近600個空貨櫃墜海一路往南漂到屏東及小琉球沿岸，海巡署與海保署出動無人機在海上空拍，在小港區外海看見近百個漂流貨櫃擠在一起，畫面如同海上堡壘，至22日晚10時已打撈106個上岸。另昨有東港籍拖網漁船網具遭貨櫃勾住破損，漁民擬向船東求償。

海保署表示，尚未發現天使輪燃油外洩，潛水員23日下水封閉沉船通氣孔，待天候好轉再抽除殘油。

天使輪載有1349個20呎空貨櫃，沉沒後近600個空貨櫃在海面上載浮載沉，一路往南漂到屏東、林園及小琉球間海域，後因海流改變，部分貨櫃又往北回漂，林園中門沙灘有8個貨櫃漂上岸，屏東鹽埔漁港則有拖船打撈漂浮到屏東的空貨櫃，空貨櫃堆積在近港處的海面上，築起一道看不到盡頭的「天然」海堤，畫面驚人。

由於目前仍有數百個貨櫃漂在海面上，遠看如「海上貨櫃屋」，卻是航行在海上漁船、貨輪及軍艦的夢魘，落海貨櫃成了「水雷」，一不小心恐造成翻船或船身破損。

兩艘東港籍漁船22日在高屏交界外海作業，漁網遭海上貨櫃勾住損毀。東港區漁會總幹事鄭鈺宸說，船長雖避開漂浮海上的空貨櫃，但下網25至28尺深度時，發現漁網被半沉海中的貨櫃勾住，最後勉強起網，網子全被五馬分屍，兩套漁網損失台幣10萬元（約3300美元）。

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