聯合報社論／申訴遭吃案 性平修法畫錯重點

起自民進黨 性騷案引燃的怒火，從政治場域燒到教育 、名嘴、社運、文化、藝術、演藝、外交，甚至司法界。被揭發的性騷者地位愈來愈高，實難想像其人格之低劣與手段之惡質，更難想像受害者多年來如何度過每個漫長的暗夜。這波MeToo運動，除暴露民進黨內性騷成習且吃案成性的真面目，也鼓勵了社會各角落的受害者勇敢站出來挑戰各種權勢性騒；下一步，則是更重要性平補破網。

民進黨連爆性騷案後，蔡英文以總統和前黨主席身分道歉，並指示就教育、申訴與修法三個方向改革性平機制。行政院上周提出「性平三法」修正草案，重點在加強性平教育、加重罰則、防堵權勢性騷、簡化申訴流程。可議的是，蔡政府每次面對社會議題，都覺得「法不夠用」，數不清的社安、道安、資安及國安的補破網都以加重罰則作收，但往往不是畫錯重點，就是愈補愈大洞。這次性平補漏，畫蛇添足地將應由校方處理的「師生戀」納入，讓重點失焦；如此一來，反使原來積弊重重的性騷議題被輕忽。

性平三法包括《性別工作平等法》、《性別平等教育法》、《性騷擾 防治法》，分別規範職場、校園及一般場域的性騷擾申訴管道與處理流程。其中，《性別平等教育法》在校園裡建立24小時通報機制與相對完整的申訴流程；但適用職場的《性別工作平等法》，卻因缺乏完善的申訴與救濟機制，常導致申訴無效或二度傷害，甚至被迫離職。

目前性平三法寬嚴不一，可能讓一些性騷受害者得不到預期的保護與正義；而三法相互競合，也讓性騷受害者在多軌並行的繁複程序裡無所適從。更嚴重的是，即使三法密合張網，卻仍然接不住許多驚悸的受害者。尤其，受害者的申訴往往要經歷漫長的煎熬；勞動部調查便顯示，八成性騷受害者因此不願或不敢申訴。這次許多控訴者都提到深怕遭到報復或影響職涯，而遲未申訴，或者申訴後遭到質疑、壓抑、吃案，甚至報復與霸凌。因此，如何提供外部申訴與調查機制，為不對等權力結構下的性騷受害者及吹哨者提供制度性保護，刻不容緩。

此外，各界也期待延長申訴期限以保障未成年受害者，並應確保調查機制的公正與專業；不但要還給受害者公道，也要排除冤枉或誣陷的可能，避免性騷之「武器化」。利用性騷指控當成武器的情事，或許只是少數，但在社會正義之前，任何可能製造冤案的情況都應避免。

值得注意的是，性騷法制的缺漏自應修補，但以民進黨連環爆的性騷事件而論，並非都是法制不齊所致。事實上，從該黨兩波性平調查報告可知，問題不在申訴機制不足，而在處理申訴時的包庇縱容與吃案霸凌；問題也不在性平程序不備，而在選舉至上的「大局為重」心態作祟；問題更不在性平教育不足，而在沙豬傳統的組織文化。換言之，徒有法令掀不開民進黨的吃案黑布，也阻止不了它為勝選而不擇手段，更改變不了它進步外衣下的腐朽意識。

民進黨性騷案遍布蔡英文擔任主席期間的婦女、青年和組織等重要部門，顯示黨內性騷文化之盛行、包庇縱容之普遍，及共犯結構之深厚。蔡英文的道歉文卻強調已在性平議題上做了很多努力，並稱在社會職場、社交中這類事件也層出不窮；既為自己開脫，又極力稀釋民進黨的性騷之惡。無論如何，蔡總統既稱「責無旁貸」，就不能只搬出性平三法匆匆修法當交代，然後「就這樣算了」。（轉載自聯合報）