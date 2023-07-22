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設計巧思藏危機？北藝安全門外推恐傷人

記者楊正海／台北22日電
北藝中心設計巧思，逃生出入口採隱藏式設計，民眾不易察覺，外推恐撞傷人。圖／議員鍾佩玲辦公室提供
北藝中心設計巧思，逃生出入口採隱藏式設計，民眾不易察覺，外推恐撞傷人。圖／議員鍾佩玲辦公室提供

台北表演藝術中心歷經10年完工，目前仍在試營運，仍有諸多環境缺失，包括自行車牽引道無任何防護措施，可能從斜坡道滾至人行道、行道樹種植處緊鄰階梯，阻擋民眾下階梯等，北藝中心說，已將各方建議按安全、功能和服務分類，將優先處理安全性優化項目。

北藝甫試營運期間即遭觀眾抱怨座椅破損、空調不佳及指標不明等諸多缺失，文化局曾針對各項缺失提出短中長期改善方案，然試營運至今，仍有諸多環境缺失，議員鍾佩玲要求北藝中心應主動發現並積極改善。

鍾佩玲指出，北藝在承德路側的樓梯，為方便自行車族停放，設置牽引斜坡道，但斜坡道與階梯間沒有防護措施，稍有不慎，可能會連人帶車從斜坡道滾至人行道，另外行道樹種植處緊鄰階梯，亦阻擋民眾下階梯，設計目的令人不解。

鍾佩玲也說，北藝有設計師的巧思，但巧思背後也暗藏危機，以一樓外觀為例，逃生出入口，設計師採隱藏式設計，民眾不易察覺，但安全門採外推式，當北藝工作人員推開安全門出入，如有民眾鄰近牆面前進，甚至孩童奔跑時，即可能撞擊意外。

民眾指出，北藝很有設計美感，但他不知道一樓有安全門出入口，在一樓拍照，剛好保全突然打開，才發現有一扇門，當時若再靠近一點，就會被撞到。

北藝中心指出，針對外推式安全門，將在門外地面標示開門旋轉半徑的禁止站立區，警示人員遠離，安全門內側標示「小心開啟」字樣以避免意外發生；至於牽引斜坡道，將評估是否設護欄；行道樹位置緊鄰階梯，是為了提供民眾在階梯處休息時遮蔭，北藝中心會再觀察是否反而造成民眾不便。

北藝中心強調，去年3月起，將各方回饋建議按安全、功能以及服務分成三類優化項目，將優先處理安全性優化項目，確保場館的安全環境符合相關法規和標準。其次處理功能性優化項目，提升使用者的舒適度和方便性。

北藝中心指出，包括完善洗衣間、排練室以及劇院設施、調整空調系統以控制溫度等。此外，將優化設計建造階段已經底定、無法變更的部分，包括座位視線障礙的提醒，場館動線持續調整等。

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