南市登革熱永康燒不停 羅一鈞南下設「兵仔市場」防線

台南登革熱疫情延燒，加強化學清消。圖／衛生局提供

台南市截止昨天下午3點經疾病管制署研判確診21例登革熱確診病例，目前累積病例為452例，前天21例分布狀況為永康區12例、東區5例、仁德區4例，年齡介於11歲至91歲，19例是由診所或醫院通報確診，2例由防治中心擴大採檢發現，疫調發現幾位確診個案皆有永康兵仔市場活動史，疾管署副署長羅一鈞率領五組人馬分赴永康區，深入五王里、三合里、兵仔市場、永大夜市等地進行防治成效評估。

登革熱防治中心近期疫情 調查發現，有幾位確診個案皆有永康區兵仔市場的活動史，市長黃偉哲非常重親，已責成各局處務必嚴格落實市場內及周邊環境的防疫 措施，並立即在勝利里活動中心及尚青黃昏市場設立擴大採檢站，針對鄰近居民及攤商進行擴大採檢。 台南登革熱疫情延燒，疾管署副署長羅一鈞（左）一早率領五組人馬分赴永康區，深入五王里、三合里、兵仔市場、永大夜市等地進行防治成效評估。圖／衛生局提供

羅一鈞一早就到永康區五王里、三合里、兵仔市場、永大夜市等地進行防治成效評估，瞭解社區防治情形，也前往永康區擴大採檢站，關心民眾的採檢狀況，羅一鈞表示，因應永康區疫情逐漸升溫，為避免延燒到兵仔市場，肯定南市府針對市場相關人員進行擴大採檢，積極找出潛在個案，疾管署也會充分和市府合作，投入機動防疫隊人力支援台南登革熱防疫工作。

羅一鈞也籲請當地民眾及攤商配合台南市政府規畫的防治措施，積極清除孳生源，如有疑似症狀或接觸者請及時進行篩檢 ，即早發現潛在病例，避免疫情持續蔓延。