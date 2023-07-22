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恩恩爸求償國賠1元敗訴 新北市府免賠

台灣新聞組／新北22日電
恩恩爸提國家賠償1元，新北地方法院今判敗訴，新北市府等機關免賠，可上訴。（本報資料照片）
恩恩爸提國家賠償1元，新北地方法院今判敗訴，新北市府等機關免賠，可上訴。（本報資料照片）

新北市中和二歲男童「恩恩」去年確診新冠肺炎身亡，恩恩爸質疑救護車延遲送醫81分鐘而無法挽回兒子的生命，向新北市政府、新北市消防局及衛生局提國家賠償訴訟，請求賠償台幣一元，新北地方法院昨判恩恩爸敗訴，新北市府等機關免賠，可上訴。對此，新北市政府表示，尊重法院判決，理解尊重家屬的意見與決定。

恩恩爸昨在得知判決後，在臉書上指出，「我僅是損失了一元！但司法威信完全覆滅，何謂不公不義，我想就是現在吧」。他昨受訪時再批侯友宜「怎麼不能體會我這平凡父親的無奈！」

恩恩爸受訪表示，他對判決結果並不是很意外，對法院見解不置可否，心裡有做一些準備。他說，「我沒有什麼損失啊，人都已經離開了」，他要求國賠一元，只是沒有拿到一元而已，但他還是達成「揭露真相」的目標，法院只是一個手段。

恩恩父母提告主張，新北市政府未督導消防局訂定合乎中央法規的確診者送醫流程、建立消防局和衛生局間的緊急救護聯繫專線；導致危急病患送醫不及而延誤，接線人員接獲「全身發紫斑」、「暈吐」通報，未立即派遣救護車前往，並重複詢問當事人個資而未即時通報。並認為新北市府、消防局、衛生局的公務員怠於執行職務，故意或過失侵害恩恩的健康權、生命權，請求新北市政府等三機關連帶賠償一元。

新北地院審酌上述資料，認為恩恩身亡和機關公務員的行為或不作為之間沒有因果關係，且恩恩父母未提出相關醫療資料或足以認定恩恩身亡與機關公務員有因果關係的證據，請求國家賠償無理由，判恩恩父母敗訴，新北市府、消防局、衛生局免賠。

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