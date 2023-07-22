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殺家暴夫未符「情堪憫恕」資格 司法官多感訝異

台灣新聞組／新北22日電

全台首件國民法官案昨天宣判，許多司法官原先都臆測國民法官應會受到季婦遭遇影響，認為符合「情堪憫恕」要件減刑輕判，結果這部分未獲減刑，許多司法官略感訝異。有國民法官說，以前只能從新聞看審判結果，會疑惑「為何案件審這麼久」，現才知案件需要大量證據去了解；也有國民法官則直言「國民法官制是司法改革，對於台灣司法界是有所進步的」。

審判長黃湘瑩說，此案件案情單純，但未來有案情複雜案件的話，就要考量是不是適合國民法官庭，「一般法官審理不需要這麼久」。

國民法官法元旦上路，累計45案。司法院統計，以殺人案22件居冠，公共危險罪15案次之，第三多的是傷害致死罪六案，另有兩件妨害自由致死，屆時都將由六名國民法官和三名職業法官組成的合議庭審理。

有酒駕前科的富商向詠強，去年11月酒後開保時捷休旅車撞死美國聯合航空公司新加坡籍空服員，台北地檢署昨天依酒駕致死罪起訴，成為全國第45件國民法官案。

雖然國民法官認為國民法官庭是台灣司法在進步，但一名旁聽的檢察官卻認為投入資源大於實際效益，應廢除國民法官制。檢察官認為，國民法官對司法院來說的實際效益僅是以後人民罵「恐龍法官」時，司法院可以說是「恐龍人民」判的。

檢察官 恐龍 新加坡

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