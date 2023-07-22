我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彩券獎金 外國人無證客都能領…但有非法移民領獎後被抓

女足世界盃／史密斯梅開二度 美國3：0勝越南 小組賽首勝

600貨櫃漂流高雄港外 首日僅撈起23個 航安堪虞

台灣新聞組／高雄22日電
帛琉籍貨櫃船天使輪21日凌晨沉沒，約六百個空貨櫃漂浮在海面上，隨著海流一路南漂，至21日下午4時已漂到小琉球海岸，高雄港務分公司緊急派員打撈。(記者劉學聖／攝影)
帛琉籍貨櫃船天使輪21日凌晨沉沒，約六百個空貨櫃漂浮在海面上，隨著海流一路南漂，至21日下午4時已漂到小琉球海岸，高雄港務分公司緊急派員打撈。(記者劉學聖／攝影)

停泊在高雄港外海的帛琉籍貨櫃船「天使輪」，前天突然船身進水傾斜，船長及船員棄船上岸；昨天凌晨天使輪沉沒，近600個空貨櫃一路往南漂到屏東及小琉球，高雄港也一度封閉。港務公司至昨晚10時共打撈23個貨櫃上岸。隨著杜蘇芮颱風接近，不僅影響海上的能見度，又增加貨櫃漂流方向的不確定性，恐嚴重影響航安。

天使輪載有1349個20呎空貨櫃，7月4日晚間8時申請在高雄港第二錨區西側下錨暫泊補給，並待命出發往下一個目的地，船隻停在約距1港口南堤外2.8海里處。不料，前天凌晨不明原因進水，隨後持續往左傾斜8至9度，船長連同船員共19人被海巡人員救上岸，1名船員被救起，疑手臂受傷送醫治療。

昨天凌晨零時19分，天使輪沉沒，僅剩船艏浮於水面，船上有近600個空貨櫃漂在海面上，受海流影響，這些貨櫃有部分一路往南漂，高雄港務分公司一度緊急封閉高雄第一港口，所有船隻從第二港口進出，待天使輪沉沒後，才恢復船隻通行。昨天下午4時許，屏東外海、小琉球海域、高屏溪出海口都看到貨櫃蹤跡，讓行經海域的船長直呼恐怖。

高雄港務分公司表示，因海象不穩定，增加作業困難，到昨晚拖進港上岸的貨櫃有23個，考量杜蘇芮颱風接近恐影響海象及海流，將加快打撈速度。高雄港務分公司港務處長郭光輝表示，若天候、風浪狀況好，每天約可打撈100個貨櫃，全數撈除需一周，若天氣起變化，作業時程將再延後。

高雄科技大學航運管理系教授戴輝煌表示，天使輪載運的空貨櫃因沒有物品，不至於造成海洋汙染，但貨櫃清除或完全沉浸海底前，航行經過船隻仍要特別注意，至於空貨櫃若沉到海底，日後則能轉作為人工魚礁，成為海底生物的棲息地。

資深船長及領港丁漢利表示，這起事故很嚴重，空貨櫃在海上漂流，嚴重影響航安，處理起來非常麻煩，且台灣針對海難急救處理制度並不完善，下周颱風又要來，只能趕緊趁著周末盡快搶救、吊起貨櫃，若搶救不及，預料下周颱風會將貨櫃通通吹到西子灣岸邊。

丁漢利強調，現在就是跟時間賽跑，不僅要避免油汙汙染，還要趁下周颱風來臨前處理好，不然只會更麻煩。

對於海巡在第一時間把19名船員全都救上岸，丁漢利認為這樣的做法並不妥適。他表示，並不是不重視人命，而是這艘船的狀況，這些人最清楚，至少船長、輪機長要留下來，因為他們最清楚哪裡擺了多少貨，船體設備等，「重要人士不能在沒有立即危險時就離開」。

帛琉籍貨櫃船天使輪（圖）21日凌晨沉沒，約600個空貨櫃漂浮在海面上，隨著海流一...
帛琉籍貨櫃船天使輪（圖）21日凌晨沉沒，約600個空貨櫃漂浮在海面上，隨著海流一路南漂，至21日下午4時已漂到小琉球海岸，高雄港務分公司緊急派員打撈。(圖：民眾提供)

天使

上一則

黑白集／整合藍營 韓國瑜、郭台銘大器很難嗎？

下一則

陳內閣警訊？上任5個月施政滿意度未過半

延伸閱讀

霸凌？陝西男孩撿鞋溺斃 「同伴的舉動」激起網友公憤

霸凌？陝西男孩撿鞋溺斃 「同伴的舉動」激起網友公憤
今年首個颱風「泰利」襲港 的士趁風打劫 餐館更忙

今年首個颱風「泰利」襲港 的士趁風打劫 餐館更忙
遭運載砂石船撞上…孟加拉一交通船沉沒 已知4死、20多人失聯

遭運載砂石船撞上…孟加拉一交通船沉沒 已知4死、20多人失聯
颱風進逼 中、越預計撤離數萬民眾 數十航班將取消

颱風進逼 中、越預計撤離數萬民眾 數十航班將取消

熱門新聞

一名男網友表示，以前的第一名Levi's牛仔褲現在越來越少看到，讓他不禁想問「Levi's跌落神壇了嗎？」貼文掀起熱議。 (聯合報系資料照片／記者胡經周攝影)

跌落神壇？他驚台灣人越來越少穿「這品牌」

2023-07-16 15:47
南韓警方21日消息指出，多地警方近日接獲民眾通報收到可疑國際包裹，疑似含有有毒物質，且大多來自台灣。擷取自YouTube

不明毒氣包裹南韓引恐慌 台急澄清：中國寄出

2023-07-21 10:56
新北市21歲黃女在等候公車時，遭從17樓落下冷氣機砸中頭部，送醫搶救仍不治。(記者王長鼎／翻攝)

17樓冷氣掉落砸死女大生 同行姊姊急施CPR救不回

2023-07-20 10:07
陳父衣服與雙手仍有些許灰塵，見孩子安然無恙，立即蹲下擁抱女兒，不忘說，「爸爸要上班，不可以亂跑」，語氣溫柔不苛責，警方也佩服。圖／讀者提供

6歲女童安親班偷溜 工地父趕赴派出所 全身汙相擁：不可以亂跑

2023-07-16 16:32
護理師曾廉容持刀殺死大自己29歲的已婚牙醫師男友。圖／聯合報系資料照片

台小三護理師砍死年長29歲醫師男友 家屬求償千萬

2023-07-14 15:53
新北市21歲黃女等候公車時，慘遭從17樓落下冷氣機砸中頭部，送醫搶救至下午2時30分宣告不治。(記者王長鼎／翻攝)

天降橫禍 冷氣17樓墜下 砸死公車站等車21歲女大生

2023-07-20 04:20

超人氣

更多 >
好市多嚴打「寄生會員」 3方法沒會員卡仍可購物

好市多嚴打「寄生會員」 3方法沒會員卡仍可購物
「你能走多遠 全看多努力」 移民夫婦打六份工年賺42萬

「你能走多遠 全看多努力」 移民夫婦打六份工年賺42萬
不用化學物 兩種家用品疏通阻塞排水管

不用化學物 兩種家用品疏通阻塞排水管
阿湯年過60 搭配女主角愈幼齒？近15年來差距最小是她

阿湯年過60 搭配女主角愈幼齒？近15年來差距最小是她
7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲

7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲