600貨櫃漂流高雄港外 首日僅撈起23個 航安堪虞

帛琉籍貨櫃船天使輪21日凌晨沉沒，約六百個空貨櫃漂浮在海面上，隨著海流一路南漂，至21日下午4時已漂到小琉球海岸，高雄港務分公司緊急派員打撈。(記者劉學聖／攝影)

停泊在高雄港外海的帛琉籍貨櫃船「天使 輪」，前天突然船身進水傾斜，船長及船員棄船上岸；昨天凌晨天使輪沉沒，近600個空貨櫃一路往南漂到屏東及小琉球，高雄港也一度封閉。港務公司至昨晚10時共打撈23個貨櫃上岸。隨著杜蘇芮颱風接近，不僅影響海上的能見度，又增加貨櫃漂流方向的不確定性，恐嚴重影響航安。

天使輪載有1349個20呎空貨櫃，7月4日晚間8時申請在高雄港第二錨區西側下錨暫泊補給，並待命出發往下一個目的地，船隻停在約距1港口南堤外2.8海里處。不料，前天凌晨不明原因進水，隨後持續往左傾斜8至9度，船長連同船員共19人被海巡人員救上岸，1名船員被救起，疑手臂受傷送醫治療。

昨天凌晨零時19分，天使輪沉沒，僅剩船艏浮於水面，船上有近600個空貨櫃漂在海面上，受海流影響，這些貨櫃有部分一路往南漂，高雄港務分公司一度緊急封閉高雄第一港口，所有船隻從第二港口進出，待天使輪沉沒後，才恢復船隻通行。昨天下午4時許，屏東外海、小琉球海域、高屏溪出海口都看到貨櫃蹤跡，讓行經海域的船長直呼恐怖。

高雄港務分公司表示，因海象不穩定，增加作業困難，到昨晚拖進港上岸的貨櫃有23個，考量杜蘇芮颱風接近恐影響海象及海流，將加快打撈速度。高雄港務分公司港務處長郭光輝表示，若天候、風浪狀況好，每天約可打撈100個貨櫃，全數撈除需一周，若天氣起變化，作業時程將再延後。

高雄科技大學航運管理系教授戴輝煌表示，天使輪載運的空貨櫃因沒有物品，不至於造成海洋汙染，但貨櫃清除或完全沉浸海底前，航行經過船隻仍要特別注意，至於空貨櫃若沉到海底，日後則能轉作為人工魚礁，成為海底生物的棲息地。

資深船長及領港丁漢利表示，這起事故很嚴重，空貨櫃在海上漂流，嚴重影響航安，處理起來非常麻煩，且台灣針對海難急救處理制度並不完善，下周颱風又要來，只能趕緊趁著周末盡快搶救、吊起貨櫃，若搶救不及，預料下周颱風會將貨櫃通通吹到西子灣岸邊。

丁漢利強調，現在就是跟時間賽跑，不僅要避免油汙汙染，還要趁下周颱風來臨前處理好，不然只會更麻煩。