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油汙若持續擴散 恐危及墾丁、小琉球生態

記者葉冠妤／台北22日電
高雄港務分公司緊急於「天使輪」周遭，布設攔油索，防止油汙洩漏。(圖：高雄港務分公司提供)
高雄港務分公司緊急於「天使輪」周遭，布設攔油索，防止油汙洩漏。(圖：高雄港務分公司提供)

帛琉籍船舶「天使輪」前天上午於高雄港外海因船舶進水傾斜，昨凌晨沉沒，不僅船上多個空貨櫃在海上漂流，後續還有燃油外洩汙染海域的危機。學者提醒，高雄港往北、往南都有養殖業，鄰近還有小琉球、墾丁國家公園，應該趕緊攔截油汙，嚴防繼續擴散。

中央研究院生物多樣性研究中心研究員鄭明修表示，天使輪沉沒的地點位於高雄港外海，最直接影響的會是高雄港的貨輪進出，若外洩的油汙處理不慎，持續蔓延，除生態受損，也將造成重大國家經濟損失。

鄭明修也提醒，國外甚至有海鳥棲地、珊瑚礁等受到油汙衝擊，由於高雄港往北、往南都有許多養殖業，再更往南，甚至還有小琉球、墾丁國家公園，擴散出去就不好了。隨著杜蘇芮颱風生成，海上風浪恐會加劇，必須趕緊攔截油汙繼續向外擴散。

鄭明修建議，現在油汙染才剛開始，油汙都在海水表面，也還能掌控位置，攔油索要盡量圍起來，國際做法上，通常是用到擋油牆，要有一定的高度才能擋掉海浪影響，除了圍堵，也應該趕快派水下工程人員，把船上的油都抽出來，會比溢油更好控制。

綠色和平海洋專案主任鍾孟勳則說，油汙蔓延一定會造成生態影響，除了即時設置攔油索，避免持續擴大外，也要儘速以最小生態影響的方式清除油汙並啟動生態監測、生態保育措施，以減少危害。

天使

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