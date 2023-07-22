我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彩券獎金 外國人無證客都能領…但有非法移民領獎後被抓

女足世界盃／史密斯梅開二度 美國3：0勝越南 小組賽首勝

電力景氣燈號連9藍 6月產業用電量僅半導體微升

記者葉卉軒／台北22日電
6月電力景氣燈號維持衰退的藍燈，圖為台灣電力公句。(本報資料照片)
6月電力景氣燈號維持衰退的藍燈，圖為台灣電力公句。(本報資料照片)

台灣綜合研究院昨發布6月台灣EPI電力景氣指數，6月全國產業高壓以上用電量較去年同期減少4.19%，整體產業電力景氣燈號連續9個月呈現衰退藍燈。台綜院表示，6月產業生產用電跌幅較5月略為擴大，只有半導體業用電量成長較上月提高，抵銷部分經濟成長跌勢。

6月台電高壓以上產業用電量較去年同期衰退3.92%，製造業用電減少5.28%，服務業用電減少2.24%。

儘管6月半導體業用電量成長率約4.5%，相較5月成長幅度雖有提高，但長期成長趨勢弛緩，電力景氣燈號維持衰退的藍燈，且由於半導體業高階製程訂單與出口減少，與用電量兩者走勢來看，產業景氣仍維持偏弱態勢。

半導體業受全球經濟環境影響，抑制終端市場需求，晶片需求下滑情形持續擴散，客戶進行庫存調節且下單謹慎，致產能利用率下降，即使AI相關需求增加，仍不足以抵銷景氣循環周期影響。

台綜院指出，時序進入年中，全球景氣趨緩，國際終端需求依舊疲軟，加上中國大陸疫後經濟紅利未如預期，影響台灣出口與投資低迷不振，外銷訂單連10黑，廠商持續進行庫存調整，經濟仍是維持下行態勢。

台綜院也提到，2023年上半年全球景氣復甦腳步較預期緩慢，終端需求疲軟趨勢蔓延，我國經貿動能持續萎縮。6月國內產業用電量跌幅擴大，半導體業用電成長雖有小幅回升，但仍無法帶動6月經濟重返正成長行列，預估第二季經濟表現仍壟罩衰退陰霾中。

當前國際景氣逆風而行，抑制內外需成長動能，經濟表現雖可逐季改善，但尚未出現反轉訊號，後續仍有待觀察。

投資 晶片 AI

上一則

台13歲少女協警辦案遭性侵 退休警6理由批辦案禽獸不如

下一則

9成勞工贊成高溫假 勞部持續研究

延伸閱讀

待售屋大減… 6月成屋銷售年跌近19% 14年來最差

待售屋大減… 6月成屋銷售年跌近19% 14年來最差
創三年多來新高 6月日本外籍旅客數達207萬人

創三年多來新高 6月日本外籍旅客數達207萬人
港機場6月客運量按年升逾10倍 回復疫前6成

港機場6月客運量按年升逾10倍 回復疫前6成
川普批台灣：搶走美國半導體業工作 我們早該阻止

川普批台灣：搶走美國半導體業工作 我們早該阻止

熱門新聞

一名男網友表示，以前的第一名Levi's牛仔褲現在越來越少看到，讓他不禁想問「Levi's跌落神壇了嗎？」貼文掀起熱議。 (聯合報系資料照片／記者胡經周攝影)

跌落神壇？他驚台灣人越來越少穿「這品牌」

2023-07-16 15:47
南韓警方21日消息指出，多地警方近日接獲民眾通報收到可疑國際包裹，疑似含有有毒物質，且大多來自台灣。擷取自YouTube

不明毒氣包裹南韓引恐慌 台急澄清：中國寄出

2023-07-21 10:56
新北市21歲黃女在等候公車時，遭從17樓落下冷氣機砸中頭部，送醫搶救仍不治。(記者王長鼎／翻攝)

17樓冷氣掉落砸死女大生 同行姊姊急施CPR救不回

2023-07-20 10:07
陳父衣服與雙手仍有些許灰塵，見孩子安然無恙，立即蹲下擁抱女兒，不忘說，「爸爸要上班，不可以亂跑」，語氣溫柔不苛責，警方也佩服。圖／讀者提供

6歲女童安親班偷溜 工地父趕赴派出所 全身汙相擁：不可以亂跑

2023-07-16 16:32
護理師曾廉容持刀殺死大自己29歲的已婚牙醫師男友。圖／聯合報系資料照片

台小三護理師砍死年長29歲醫師男友 家屬求償千萬

2023-07-14 15:53
新北市21歲黃女等候公車時，慘遭從17樓落下冷氣機砸中頭部，送醫搶救至下午2時30分宣告不治。(記者王長鼎／翻攝)

天降橫禍 冷氣17樓墜下 砸死公車站等車21歲女大生

2023-07-20 04:20

超人氣

更多 >
好市多嚴打「寄生會員」 3方法沒會員卡仍可購物

好市多嚴打「寄生會員」 3方法沒會員卡仍可購物
「你能走多遠 全看多努力」 移民夫婦打六份工年賺42萬

「你能走多遠 全看多努力」 移民夫婦打六份工年賺42萬
不用化學物 兩種家用品疏通阻塞排水管

不用化學物 兩種家用品疏通阻塞排水管
阿湯年過60 搭配女主角愈幼齒？近15年來差距最小是她

阿湯年過60 搭配女主角愈幼齒？近15年來差距最小是她
7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲

7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲