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扯鈴冠軍涉共諜案 郭書瑤弟也捲入獲交保

台灣新聞組／台北21日電
知名扯鈴教練魯紀賢（藍衣者）涉在發展共諜組織，透過退役軍官刺探軍情，檢方依違反國安法聲押獲准。（記者房荷庭／攝影）
知名扯鈴教練魯紀賢（藍衣者）涉在發展共諜組織，透過退役軍官刺探軍情，檢方依違反國安法聲押獲准。（記者房荷庭／攝影）

曾獲台灣扯鈴冠軍的中華民國扯鈴聯盟前常務理事魯紀賢，被控遭中共吸收在台發展共諜組織，以利誘手法吸收薪資不高的退役士官，向現役軍人刺探蒐集情報；調查局前天依違反國安法搜索陸軍、空軍等六個軍事單位，約談魯紀賢及四名退役男女士官到案，包括一對姊妹檔，台北地檢署訊後以串滅證之虞向法院聲押五人獲准。

遭檢調搜索約談的六名被告中，郭伯廷是藝人「瑤瑤」郭書瑤的親弟弟，郭伯廷因與魯紀賢有師徒情誼，同樣為扯鈴教練，因此提供人頭帳戶給魯紀賢使用，帳戶裡有60萬元(台幣，下同)不明資金，疑是中共匯入的「工作費」。郭伯廷涉案程度不深，獲檢方20萬元交保。

同案收押包括空軍退役女士官林明慧，金防部陸軍退役女士官林姿穎、男士官李得勝、常德隆。據了解，林姿穎與林明慧是親姊妹，林姿穎曾在台南官田陸軍單位服役。

檢調清查，這些退休士官均因軍中薪水不高，為想多賺點「零用錢」投資生意，答應魯紀賢幫忙蒐集國軍近年戰備資訊、任務分配、單位編制、人事異動等機敏軍情；被物色鎖定吸收的對象都是昔日同袍或受訓同學。

魯紀賢擔任中華民國扯鈴聯盟理事期間，冒用大小章偽造函文，佯稱欲前往赴法國交流，以及舉辦馬來西亞扯鈴世界錦標賽、世界杯扯鈴比賽，募款和詐騙履約保證金1318萬元，被法院依四個詐欺罪判刑五年四個月，但未報到發監遭通緝。

檢調懷疑，魯紀賢經濟狀況不佳，多次前往大陸表演期間，被中共情報人士吸收，去年開始在台發展共諜組織。魯男為避免事跡敗露，特別在台北市士林區偏遠地處，承租兩棟整層的民宅做為「據點」，林明慧、林姿穎等人經常在此聚集，討論如何刺探或交付機密；郭伯廷負責在據點打掃清潔，由魯紀賢按月支付薪水。

檢調蒐證長達一年，確認魯紀賢透過退役士官吸收部隊成員，並透過通訊軟體噓寒問暖，或邀組隊伍玩網路手遊，拉近彼此距離；至於現役軍人有無被吸收、何種軍機流出，有無高階軍官涉入？待深入追查。

郭書瑤透過經紀人證實，「弟弟確實有被約談，是因為找工作時，不小心捲入紛爭，目前已經回家休息了，很抱歉打擾大家，日後弟弟會全力配合調查」。

陸軍退役女軍官林姿穎（右）曾在台南官田陸軍單位服役，與親姊妹林明慧都涉共諜遭羈押...
陸軍退役女軍官林姿穎（右）曾在台南官田陸軍單位服役，與親姊妹林明慧都涉共諜遭羈押。（記者蔣永佑／攝影）

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