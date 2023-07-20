我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10.8億元勁球頭彩 南加1注獨得

今夏出遊更願花錢 華女斥資10萬遊歐洲 全程超高端

捷克馬來貘「貘克」病逝台北 獸醫：熱中暑機率高

記者洪子凱／台北20日電
馬來貘「貘克」18日不幸離世，有獸醫師認為，可能因熱中暑導致器官衰竭，病程才會這麼快。(圖：台北市動物園提供)
馬來貘「貘克」18日不幸離世，有獸醫師認為，可能因熱中暑導致器官衰竭，病程才會這麼快。(圖：台北市動物園提供)

台北市立動物園馬來貘「貘克」18日不幸死亡，園方20日將邀請台大獸醫專家解剖釐清死因，台北市獸醫師公會副理事長楊靜宇認為，熱中暑機率比較高，因為體內無法散熱導致器官急性衰竭，病程才會這麼快，今年氣候極端，他建議園方也將增加巡視次數，若動物在陽光下太久，也要人為驅趕至陰涼處，避免同樣情況再次發生。

楊靜宇表示，原則上死因還是要尊重專業的判斷，不過從目前園方回應看起來，他認為死因可能為熱中暑，若動物在大太陽下曝曬太久，必須要散熱微血管會擴張，體溫太高恐造成微血管破裂，器官包含腸道、肝、腎都有可能出現急性衰竭，病程才會發展如此快速。

楊靜宇說，馬來貘是生活在熱帶雨林動物，但是現在都是在園內飼養，可能在體能上面，原本賦予牠的能力上，都有衰退的狀況，園方照顧上就得更小心，特別是在今年極端天氣，可能要增加定期巡視次數，或者看到動物在陽光曝曬太久，就人為驅趕到陰涼處。

園方表示，「貘克」2015年10月15日出生於捷克布拉格動物園，在2018年3月15來到台灣，最初住在不對外開放的保育區，在2019年2月移到新的熱雨區與遊客見面，並與在北動出生的馬來貘「貘芳」、「貘莉」配對成功，小孩「貘豆」及「貘花豆」分別在2020年及2021年出生，去年與貘芳再續前緣可惜沒有配對成功，今年換跟「貘莉」配對至今。

由於馬來貘正常能活到30年，但「貘克」僅活了7年9個月，反倒近期都跟「貘克」生活在一起的「貘莉」目前一切都正常，楊靜宇認為，每一隻個體上都有差異，或許「貘克」在心臟、身體循環本身就比較差，體感、耐熱度也會不一樣。

動物園

上一則

蘇姿丰：AMD與台供應鏈關係穩固

下一則

台大公衛名教授遭控揉臀性騷男學生 多人受害

延伸閱讀

溫網／冠軍晚宴禮服配球鞋 萬卓索娃解密時尚穿搭

溫網／冠軍晚宴禮服配球鞋 萬卓索娃解密時尚穿搭
溫網女單史上第一人 捷克萬卓索娃非種子封后

溫網女單史上第一人 捷克萬卓索娃非種子封后
文壇巨擘殞落…米蘭昆德拉寫下傳世之作 一生與諾獎擦肩而過

文壇巨擘殞落…米蘭昆德拉寫下傳世之作 一生與諾獎擦肩而過
以筆桿對抗共產極權 米蘭昆德拉深信自己該靠作品說話

以筆桿對抗共產極權 米蘭昆德拉深信自己該靠作品說話

熱門新聞

南投有民眾至合歡山踏青，行經台14甲線赫見一棵樹鬱綠得太過火，好奇查看發現是「假樹基地台」。(圖:沈姓民眾提供)

台灣合歡山「怪樹」綠得過火 他好奇追真相 結果幻滅了

2023-07-12 04:00
張雅琴有「戰神主播」稱號。圖／摘自臉書

台主播張雅琴愛女低調進電視台 清麗主播扮相曝光了

2023-07-12 14:49
一名男網友表示，以前的第一名Levi's牛仔褲現在越來越少看到，讓他不禁想問「Levi's跌落神壇了嗎？」貼文掀起熱議。 (聯合報系資料照片／記者胡經周攝影)

跌落神壇？他驚台灣人越來越少穿「這品牌」

2023-07-16 15:47
陳父衣服與雙手仍有些許灰塵，見孩子安然無恙，立即蹲下擁抱女兒，不忘說，「爸爸要上班，不可以亂跑」，語氣溫柔不苛責，警方也佩服。圖／讀者提供

6歲女童安親班偷溜 工地父趕赴派出所 全身汙相擁：不可以亂跑

2023-07-16 16:32
護理師曾廉容持刀殺死大自己29歲的已婚牙醫師男友。圖／聯合報系資料照片

台小三護理師砍死年長29歲醫師男友 家屬求償千萬

2023-07-14 15:53
716凱道遊行現場狀況，網紅「四叉貓」推估人數最高峰約1.5萬至2萬人。記者翁至成／攝影

716凱道遊行到底多少人？四叉貓推估 警認為「差不多」

2023-07-16 10:09

超人氣

更多 >
91歲前陸戰隊老兵 自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡

91歲前陸戰隊老兵 自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡
男星新戲脫衣吻了40秒 激情到「水流不停」

男星新戲脫衣吻了40秒 激情到「水流不停」
秦剛消失之謎：「與狼共舞」的中國外長 能像張高麗一樣沒事嗎

秦剛消失之謎：「與狼共舞」的中國外長 能像張高麗一樣沒事嗎
美中關係緊張 學者：越來越多華裔專家離美返中

美中關係緊張 學者：越來越多華裔專家離美返中
在家做菜為何不好吃？電視名廚說常是這個原因

在家做菜為何不好吃？電視名廚說常是這個原因