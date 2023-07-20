捷克馬來貘「貘克」病逝台北 獸醫：熱中暑機率高

馬來貘「貘克」18日不幸離世，有獸醫師認為，可能因熱中暑導致器官衰竭，病程才會這麼快。(圖：台北市動物園提供)

台北市立動物園 馬來貘「貘克」18日不幸死亡，園方20日將邀請台大獸醫專家解剖釐清死因，台北市獸醫師公會副理事長楊靜宇認為，熱中暑機率比較高，因為體內無法散熱導致器官急性衰竭，病程才會這麼快，今年氣候極端，他建議園方也將增加巡視次數，若動物在陽光下太久，也要人為驅趕至陰涼處，避免同樣情況再次發生。

楊靜宇表示，原則上死因還是要尊重專業的判斷，不過從目前園方回應看起來，他認為死因可能為熱中暑，若動物在大太陽下曝曬太久，必須要散熱微血管會擴張，體溫太高恐造成微血管破裂，器官包含腸道、肝、腎都有可能出現急性衰竭，病程才會發展如此快速。

楊靜宇說，馬來貘是生活在熱帶雨林動物，但是現在都是在園內飼養，可能在體能上面，原本賦予牠的能力上，都有衰退的狀況，園方照顧上就得更小心，特別是在今年極端天氣，可能要增加定期巡視次數，或者看到動物在陽光曝曬太久，就人為驅趕到陰涼處。

園方表示，「貘克」2015年10月15日出生於捷克布拉格動物園，在2018年3月15來到台灣，最初住在不對外開放的保育區，在2019年2月移到新的熱雨區與遊客見面，並與在北動出生的馬來貘「貘芳」、「貘莉」配對成功，小孩「貘豆」及「貘花豆」分別在2020年及2021年出生，去年與貘芳再續前緣可惜沒有配對成功，今年換跟「貘莉」配對至今。

由於馬來貘正常能活到30年，但「貘克」僅活了7年9個月，反倒近期都跟「貘克」生活在一起的「貘莉」目前一切都正常，楊靜宇認為，每一隻個體上都有差異，或許「貘克」在心臟、身體循環本身就比較差，體感、耐熱度也會不一樣。