苗栗光電8成在棲地 民團：石虎保育令人憂

光電業者在苗栗淺山丘陵搶地，造成水土保持破壞、濫用除草劑等環境隱憂，也讓石虎棲地破碎化。(本報資料照片)

為了達成2025非核家園目標，政府近年廣設光電，地球公民基金會表示，苗栗縣220件光電申請案，有168處案場位於石虎重要棲地，儘管縣府以石虎生態資訊建構三階段審查機制，但是最終仍有90案通過審查、51案補件再審，僅79案被駁回，質疑即便是面對石虎保育，只要不在保護區也能審查通過發展光電，石虎保育令人憂心。

地球公民基金會表示，花蓮雖尚未大量興設地面型光電，但當地有約2000公頃公有土地可能興設光電，有平地森林碳吸存等生態系功能與光電減碳 效益要權衡，以及原住民族傳統領域和土地不正義歷史等重要課題須面對，但縣府卻逃避思考這些課題。

地球公民基金會說，台南是光電設置密度最高的城市，卻也是爭議最多的縣市，光電已對當地養殖漁業帶來租金 上漲、養殖模式改變的挑戰，對黑面琵鷺等過境鳥類與棲地切割的影響也需長期調查。

台大風險中心今年五月進行「2023年淨零轉型民意調查」，總計1075份有效樣本。調查結果發現，逾九成民眾親身感受氣候變遷影響，八成八的民眾認為不做任何改變會面臨重大災害，超過八成民眾願意付更多電價，以減少未來氣候的災害損失。

地球公民基金會議副執行長黃斐悅說，法規、主管機關、生態資訊為光電面臨的保育工作三大局限，無論綠能 發展區或其他光電用地政策，都應參考「環社檢核」的經驗或「國土綠網」的邏輯，提早在選址時建立一套機制來指認關鍵課題、迴避生態熱點。

議題部主任蔡卉荀呼籲，經濟部應該盡速提出能源空間發展策略及計畫，在綠能政策研擬及推動過程中，落實資訊公開及擴大社會對話；農委會應提出更明確農漁產業政策，盡快填補生態保育法規的空缺，建立保護區外的保育機制；另外，無論是綠能發展區或過往光電政策，行政院都應責成內政部協助整合協調相關部門計畫，系統規畫引導農地光電發展。