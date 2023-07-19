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台本土登革熱今年累計已446例 10年來新高

記者李青縈、陳雅玲、修瑞瑩、趙容萱／台北19日電
登革熱疫情持續升溫，上周台南新增95例，攤商如臨大敵。（本報資料照片）
登革熱疫情持續升溫，上周台南新增95例，攤商如臨大敵。（本報資料照片）

登革熱疫情持續升溫，疾病管制署統計，上周新增127例本土病例，昨天台南與雲林分別新增17例、4例，今年累計已達446例個案，創下10年新高紀錄；上周本土疫情擴及台中，而高雄出現第二型登革熱病毒，增加出血性登革熱風險。

上周台南新增95例、雲林23例、高雄7例、台中2例。疾管署疫情中心副主任李佳琳說，台南仁德、東區及永康區為主要疫情群聚區，北區公園等里、歸仁區也出現群聚疫情，具社區傳播風險，病例分布逐漸外擴，且愈來愈多個案感染源待釐清。

雲林新增的23例均與古坑鄉荷苞村、水碓村等群聚區有關；中市新增兩例分別曾至台南及雲林，與疫情群聚區具關聯性；高雄鳳山區職場群聚個案驗出登革熱病毒第二型，阿蓮區也爆發群聚，雖部分個案具台南活動史，但不排除於當地感染。

疾管署防疫醫師林詠青說，目前全台登革熱患者大都是感染第一型病毒，高雄出現第二型病毒是一大警訊，一旦患者重複感染，重症風險大增。

台南昨新增17例，其中永康7例、東區7例、仁德3例，今年累計已達379例，台南市政府登革熱防治中心研判高峰期尚未過，中心指出，全市目前1例重症病例為80歲老婦人，發病後出現意識不清、敗血性休克及肝功能異常，仍住院治療中。

雲林昨新增4例，都住在古坑鄉，全縣累計已達46例，因連日午後大雨影響，戶外積水處多，古坑鄉病媒蚊指數仍偏高，環境風險增加，衛生局呼籲民眾加強戶外積水容器巡檢及清除。

至昨天為止，本土病例累計446例，包括台南379例、雲林縣46例、高雄18例、台中2例及屏東1例，全台病例數為近10年來同期最高。疾管署發言人曾淑慧說，60歲以上個案占比超過四成，高於2014至2022年60歲以上累計個案數占比（2成6），今年累計6例重症病例仍有2例住院中。

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