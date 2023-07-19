思考40天 市府深談 政大書城停業出現轉圜

歷史悠久的政大書城敵不過網路風潮，傳出將於八月收攤，圖為政大書城台南店。記者劉學聖／攝影【作者：劉學聖，日期：2023-07-19，數位典藏序號：20230718165214169】

政大書城創辦人李銘輝前天以一紙啟事表示政大書城8月底全面停業，引發陣陣惋惜聲，但台南市副市長葉澤山前晚緊急與李銘輝深談，表達「政大書城是台南的書局」，盼提供協助後，出現轉圜。李銘輝昨強調不是要接受政府補助，但8月底的40多天，盼與書店 、出版業等共同討論出版界困境，集思廣益，成為轉變的契機。

由於政大書城將停業的新聞，引發各界關注，外界好奇葉澤山與李銘輝究竟談了什麼內容，成為李銘輝願意再仔細思考的關鍵。

葉澤山透露，政大書城發表聲明後，台南市長黃偉哲就要他趕快了解狀況，並向李銘輝表達「政大書城是台南的書局」，希望提供協助；據轉述，李銘輝表達感受到台南人的熱情及人情味，比任何人都不捨，至於是否停業，未有定論。葉澤山強調，不管未來去留如何，市府會全力支持。

李銘輝昨日一早更主動致電記者，表示「圖書帶給我精彩的日子，不會隨便放棄」。他強調不是要接受政府補助，而是將現在到8月底的40多天，視為轉變的契機，希望書店、出版社等同業一起討論出版界的困境，「邀大家集思廣益翻轉出版環境、徹底大破大立」。

「我不是要政府出面，而是要出版社出面」。李銘輝表示，開書店幾十年，發現出版社對待實體書店有諸多不合理，任電商 予取予求，卻對實體書店提高進貨價，電商可以打55折，政大書城進貨卻只能拿到68折；「富邦可以說商店全面55折、66折嗎？為什麼要拿書當墊腳石」？他說，書店要永續經營，須打破此一困境。

「我要尋求突破困境」。李銘輝表示，2018年迄今已虧損近4000萬，「當能力有限時搞破壞，是我評估的選項」，除了找公平會調解此不公平現象，也在結束營業前，運用影響力喚起讀者注意，呼籲出版社、書店、電商、政府等共同關心出版中下游長期的不平等，希望推翻不公不義、重新擬定遊戲規則。

至於政大書城是否停業？李銘輝表示目前沒有答案，「我的底線就是不幹，環境沒改變就選擇停業，如果能夠改善就是契機」。