吃冰竟血便 高雄知名冰店出包 疑食物中毒11人就醫

高雄有人吃八寶冰食物中毒。(示意圖，本報資料照片)

高雄有民眾12日到六合路知名冰店外帶八寶冰，家人吃後腸胃不適，最嚴重甚至血便住院治療，多名網友當天吃同家冰店冰品也出現不適，甚至有小孩腎衰竭住進加護病房。衛生局表示，這起疑似食物中毒案已11人就醫，冰品檢體驗出沙門氏桿菌等，除勒令冰店停業一周改善，因受害人可能持續增加，不排除移送檢方偵辦。

業者表示，此事以衛生局發布為主，原因與賠償事宜後續再講。外傳業者也拉肚子，但她不願證實。

黃姓市民說，12日到知名冰店外帶7、8碗八寶冰回家，13名家人吃後，11人出現腹瀉、嘔吐或發燒，小兒子甚至有血便，她在PTT貼文發動調查，至少20人反映腸胃不適，分別入住高雄長庚、市立大同及市立聯合等醫院，受害者可能不少。一名網友甚至指兒子引發腎衰竭，住進加護病房。

高雄市衛生局指出，13日起陸續接獲在這家冰店吃冰後不適的民眾，至昨午已通報11人就醫，黃家就有6人，多半是持續腹瀉，目前仍有2名小孩住院治療，1人血便，另1人則是腎衰竭。

衛生局14日到冰店稽查，發現地板破損且髒汙、垃圾桶未加蓋，且未完成食品業者登錄、沒有食品從業人員體檢紀錄等缺失，勒令業者停業1周，至7月21日若未改善，將勒令歇、停業並罰款。

衛生局抽驗八寶冰等檢體及刨冰器具等環境檢體，八寶冰驗出沙門氏桿菌陽性，也檢出金黃色葡萄球菌（未超標）、大腸桿菌，另採集3名廚工及8名個案檢體，住院患者也檢出沙門氏桿菌陽性反應，檢體都送疾病管制署檢驗。

衛生局副局長潘炤穎說，沙門氏菌有很多血清型，究竟哪一型感染需再確認。這起疑似食物中毒案主要是八寶冰材料出問題，若認定為食品中毒，將依違反食品安全衛生管理法移送偵辦。

民生醫院醫療副院長張科說，沙門氏菌有很多種，禽畜從腸胃道到糞便都有沙門氏菌存在，人類可能經由接觸及口糞等管道傳染，沙門氏菌有一型會跑到血液造成菌血症，嚴重時會造成腎衰竭等症狀，有的沙門氏菌則會在腸胃道直接拉稀出去。傷寒類沙門氏菌因傳染力特強，已列為法定傳染病。