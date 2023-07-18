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台灣民生消費產業 陷缺工低薪惡性循環

台灣新聞組／台北18日電
台灣服務業關切缺工問題，商總理事長許舒博17日表示，政府允諾將先盤點媒合台灣勞工就職意願，之後再討論是否開放移工。(記者葉信菉／攝影)
台灣服務業關切缺工問題，商總理事長許舒博17日表示，政府允諾將先盤點媒合台灣勞工就職意願，之後再討論是否開放移工。(記者葉信菉／攝影)

疫後消費回溫，內需業績正旺卻遇上史上最大缺工潮。104人力銀行今天將首次發布2023年「民生消費產業人才白皮書」，5大民生消費產業今年第一季平均每月需求飆到38.2萬人，較疫情谷底增加123%。求供比（工作機會數／求職人數）高達8，也高於整體市場的1.8，且半數人才缺口來自餐飲業。

不過，統計發現，5大民生消費產業都是薪資後段班，4大產業平均月薪不到台幣4萬元（約1290美元），顯示民生消費產業陷入缺工嚴重又低薪的惡性缺工循環。

104人力銀行連續第4年發表產業人才白皮書，不同於過去3年關注半導體產業人才，今年將觸角延伸到5大民生消費產業，包括餐飲業、零售業、批發業、住宿服務業、運動及旅遊休閒業。民生消費產業缺工，不僅影響上千萬名消費者日常，5大民生消費產業的從業人員更超過220萬人，平均每4位受雇者就有一位來自民生消費產業。

5大產業的人才缺口以疫情海嘯第一排的餐飲業最缺人，今年第一季需求人數為17.2萬人，等於半數人才缺口來自餐飲業；其次是零售業短缺10.6萬人，批發業短缺5萬人。最缺的都是第一線服務人力，餐飲服務生短缺8.7萬名。另外，零售業最缺門市／店員／專櫃人員的人才缺口達4.6萬人，同屬第一線人員。

104人力銀行策略長吳麗雪表示，民生消費產業缺工最甚，卻也是低薪狀況最嚴重產業。以今年來看，5大民生消費產業職人薪資平均增幅8.6%至16.3%，看起加薪幅度不低，但原本薪資就屬低檔，整體平均薪資仍居各產業後段班。且近半數大宗職務薪資，都比整體產業相同職務的月薪低約1000至2000元不等。

此外，商總昨天舉辦「2023行政院長與商業領袖座談會」，針對服務業關切的缺工問題，商總理事長許舒博表示，政府允諾將先盤點媒合台灣勞工就職意願，之後再討論是否開放移工。過去服務業多次呼籲政府能鬆綁移工政策，勞動部一貫說法是希望業者先提高薪資、改善勞動條件；昨日政府態度是首次出現鬆動，讓產業界看到一絲曙光。許舒博也說「服務業開放移工，絕對有可能」。

相隔6年，商總再次舉辦與「行政院長有約」座談，由許舒博與行政院長陳建仁、副院長鄭文燦共同主持，並邀請相關部會首長出席；產業界提出8大面向共52項提案，但會中產業最希望政府協助解決的仍是缺工問題。許舒博表示，幾乎所有公會理事長都表態有缺工現象，嚴重影響許多產業生存發展，希望政府開放服務業移工。

許舒博表示，缺工議題牽涉範圍很廣，行政院副院長鄭文燦允諾會邀缺工行業別共同研商進用外籍移工議題，不過，勞動部「疫後改善缺工擴大就業方案」5月才上路，方案上路一年後，政府會務實檢討服務業運用外籍移工問題。他指出，政府與產業界先盤點缺工產業是否能和國內勞工媒合，能媒合的就盡力媒合，不能媒合的就考慮開放，這點行政院有明確回覆。

針對許舒博說法，行政院回應，目前還在討論各產業缺工和媒合狀況，尊重產業界表達意見，政院不會有進一步回應。

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