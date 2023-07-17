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安倍昭惠：實現安倍遺願訪台 為台日友好做出貢獻

中央社／台北17日電
日本已故前首相安倍晉三夫人安倍昭惠（立者後左）17日抵台展開訪問行程，傍晚在台北圓山大飯店與安倍晉三獎學金在台留學生交流合影。（中央社）
日本已故前首相安倍晉三夫人安倍昭惠（立者後左）17日抵台展開訪問行程，傍晚在台北圓山大飯店與安倍晉三獎學金在台留學生交流合影。（中央社）

日本故首相安倍晉三夫人安倍昭惠今天抵台，晚間首度接受媒體訪問時哽咽表示，她此行是為了實現安倍訪台的遺願，她會和安倍的靈魂一起繼續為台日友好做出努力。

安倍昭惠今天應台灣安倍晉三之友會邀請訪台4天，她晚間首個公開行程是在圓山大飯店與獲得安倍獎學金的日本來台留學生交流，隨後並將在晚宴中與副總統賴清德會晤。

安倍昭惠接受媒體聯訪時表示，賴清德在安倍晉三去年逝世時，第一時間到她家為安倍悼念，因此她很希望向他表示感念；此外安倍很尊敬前總統李登輝，因此她此行特別安排到李登輝墓園祭拜致意，「我先生也希望能做到這兩件事情，但最後沒能做到， 相信他在天上會很高興看到」。

安倍昭惠語帶哽咽地表示，安倍晉三非常重視台日關係，他和很多人說過，計畫在疫情平息後訪台，很遺憾計畫無法實現，這次她訪台受到許多人的溫馨照顧與關懷，台灣人在安倍逝世時，也表達悲痛悼念，舉行音樂會、設立銅像等，她盼藉此機會向大家的關懷表達感謝。

安倍昭惠表示，安倍之友會設立獎學金，讓日本在台留學生齊聚一堂，她衷心希望這些學生繼承安倍的遺志，成為日台間的橋梁，為日台關係做出貢獻，把日本的好傳達給台灣人，把在台灣的美好經驗傳達給日本人。

被問到抵台心情，安倍昭惠說，安倍晉三一直想來台灣，她此行是代替安倍來台，盼為台日關係更上一層樓做出努力。

台灣安倍晉三之友會會長陳唐山、執行長葉建揚 、獎學金副召集人詹彩虹等都出席活動。陳唐山強調，安倍曾說台灣有事就是日本有事，這句話影響深遠，現在甚至有人說台灣有事就是韓國有事 ，安倍昭惠在安倍過世後一年多都沒有出國，首次就選擇訪台 ，因為她跟安倍一樣看重台灣。

安倍 日本 賴清德

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