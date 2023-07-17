抓緊AI商機 台積高雄廠切入2奈米 先進製程集中台灣

台積電改變高雄建廠計畫，由原先的成熟製程改為更先進的二奈米製程。(本報資料照片)

消息人士透露，因應AI （人工智慧）浪潮，台積電 改變高雄建廠計畫，由原先的成熟製程改為更先進的2奈米製程，讓先進製程同步在南北推進。新竹寶山廠與高雄廠將在相近時間內完成無塵室及整廠機電工程，規畫2025年下半年量產，相關建廠規畫將於近期宣布。

台積電20日舉行法說會，目前進入法說會前緘默期，公司發言體系對高雄建廠計畫不做任何評論。

據了解，台積電已將高雄廠敲定2奈米計畫向經濟部及高雄市政府提報，希望政府協助後續供水及供電作業。因2奈米製程將採用更耗電的極紫外光（EUV）微影設備，耗電量比位於南科的3奈米更大，台積電變更高雄廠直接切入2奈米計畫，是否得重做環境影響差異分析，將成各界關注焦點。

台積電2奈米投資案比原本規畫的28奈米投資金額還更大，對高雄市政府極力打造半導體「S廊帶」的規畫，將帶來更大的提振效果，並帶動相關材料、化學品及設備供應鏈 新一波群聚效應。

台積電決定將高雄廠直接切入2奈米製程，原因是近期人工智慧（AI）商機比預期來得更快又猛，相關AI公司對台積電2奈米製程表達高度興趣；蘋果及輝達等晶片大廠，對台積電2奈米製程良率、功耗抱持高度肯定。

儘管台積電的強敵英特爾在2奈米有意爭取蘋果和輝達AI晶片大單，但輝達執行長黃仁勳稍早表態，未來新一代伺服器晶片仍會全數採用台積電2奈米製程。

台積電2奈米製程主要生產重鎮會先放在新竹寶山，台積電內部編定為20廠（Fab 20），規畫興建4座廠（P1至P4），目前正緊鑼密鼓趕工興建第一座廠（P1），預計2024年風險性試產，2025年下半年量產。

台積電供應鏈透露，台積電已通知設備商於明年第3季開始交付2奈米相關機台，高雄廠2奈米裝機作業估計只晚新竹寶山廠1個月。

中科是台積電另一個2奈米生產據點，正由中科管理局進行都市計畫變更程度及用地協議價購或土地徵收作業，希望年底交地給台積電。

台積電將在新竹寶山、中科和高雄同步布建2奈米先進製程，也向政府提出在桃園龍潭建立1.4奈米生產基地的計畫，顯示其仍將台灣作為提供全球先進製程晶圓代工服務的生產重鎮。面對南韓三星及美國英特爾都有政府支持，台積電超越地緣政治風險在台灣建構完整半導體群聚生態系，仍可維持全球晶圓代工領先地位。

台積電將先進製程幾乎全數集中台灣，僅礙於白宮壓力，在美國亞利桑那州廠計畫斥資400億美元興建兩座12吋廠。這意謂美國可能是台積電唯一在海外先進製程生產據點，某種程度符合美國獎勵晶圓製程的政策，也達到客戶要求分散地緣政治風險的要求。