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紐西蘭液態乳後年零關稅 衝擊台灣酪農業

記者彭宣雅／台北17日電
台灣與紐西蘭多年前簽署台紐經濟合作協定，本土酪農業影響最大，因2025年紐西蘭進口液態乳及大部分乳製品關稅將全面降為零，恐讓高生產成本、高售價的台灣酪農業面臨生存危機。圖為連鎖超市內的小農鮮乳。(記者葉信菉／攝影)
台灣與紐西蘭多年前簽署台紐經濟合作協定，本土酪農業影響最大，因2025年紐西蘭進口液態乳及大部分乳製品關稅將全面降為零，恐讓高生產成本、高售價的台灣酪農業面臨生存危機。圖為連鎖超市內的小農鮮乳。(記者葉信菉／攝影)

台灣與紐西蘭在於2013年簽署「紐西蘭與台澎金馬個別關稅領域經濟合作協定」，後年起紐西蘭進口液態乳將「零關稅」，讓高生產成本、高售價的台灣酪農業面臨生存危機。酪農盼農委會協助解決過剩乳源問題或提出離牧補償方案，但農委會卻以環保稽查、嚴查超養等方式讓酪農減產，讓酪農直呼「情何以堪」。

台灣酪農約500戶，乳牛在養量約10多萬頭，每年生乳總生產量約46萬公噸，另外每年約進口7、8萬公噸；目前，台灣乳量過剩，農委會目標是年產生乳40萬公噸，等於要減產15%、6萬公噸生乳。

中華民國乳業協會秘書長方清泉表示，台灣地處亞熱帶，酪農生產成本遠高於溫帶的歐洲、北海道，因此，台灣牛奶價格為歐洲的1.5倍，未來紐西蘭牛乳零關稅後，將更衝擊台灣牛乳競爭力。

方清泉說，酪農正受進口損害，乳業協會請農委會協助解決酪農可能過剩乳源的問題，農委會卻一直迴避問題；農委會要酪農減少飼養規模、減少乳量生產的方式是加強環保稽查、要求各縣市政府查嚴查牛隻超養，「任由乳廠欺壓酪農」。

「業者光應付環保稽核、被以不合乎牧場登記開罰就垮掉了，加上乳品工廠讓酪農自生自滅，酪農非常痛苦。」方清泉認為，農委會必須有配套措施，若政府無心發展本土酪農業，乾脆配套離牧。

農委會畜牧處副處長江文全說，當年台紐在WTO架構下簽訂協定，對酪農及鹿茸都有專案結構調整計畫，包括台灣品牌行銷定位、標章、產銷履歷。國產鮮乳市場已趨近飽和，但過去10年台灣生乳產量增加，若不隨市場需求調整，2025年會面臨更大壓力。

江文全表示，「酪農飼養效率、乳品質在退步，因應策略是乳牛的汰弱扶強，透過乳牛保險推動低產獎勵淘汰。」江文全說，幾乎每個牧場都超養二至成成，甚至有的超養一倍，「這樣就亂了套」，農委會去年開始針對超養牧場查核。他強調，農委會不會鼓勵離牧，但要把乳品質、效率差的乳牛淘汰，務實調整。

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