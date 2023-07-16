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病安通報增加 疫後護師荒 照顧品質現疑慮

記者許政榆／台北16日電
疫後護理人力荒，新進人員倉促上線，資深護理師面對大量患者，還得協助沒經驗的菜鳥，工作量倍增。示意圖，非新聞當事人。(本報資料照片)
疫後護理人力荒，新進人員倉促上線，資深護理師面對大量患者，還得協助沒經驗的菜鳥，工作量倍增。示意圖，非新聞當事人。(本報資料照片)

甫從護理系畢業的準護理師，礙於疫情期間醫院管制，無法臨床實習，疫後護理師爆離職潮，因醫院急缺人力，不少未完成臨床實習的護理師直接上線。分秒必爭的醫療現場，資深護理師面對大量患者同時，還得協助沒經驗的菜鳥，工作量倍增大喊「吃不消」，人少、病人多，還得幫忙還「實習債」，使臨床病安危機大幅增加。

臉書社團有護理師抱怨，醫院內護理人力超缺，「什麼牛鬼蛇神都可以進ICU（加護病房）」，有同事給錯藥、未如實放洗腎導管、中心靜脈導管等，即使通報成立病人安全事件，不斷出包的護理師依舊可以留在ICU。

根據台灣衛福部統計，病安事件通報2016年為5.6萬多件，到了2021年則有7.7萬多件。醫事司副司長劉玉菁表示，病安事件攸關整體醫療處置流程，照護人力的確是關鍵因素，但難以此判定與護理師離職或新進護理師經驗不足有關。

一位不願具名的護理師表示，護理師給錯藥事件「並不罕見」，尤其當護理人員生活壓力大，有很高的機率因為太忙看錯劑量。也有可能是，有些資深護理師不願做事，沒教新人，放手讓新人摸索，也會增加病安事件發生。

林口長庚護理部主任賀倫惠表示，全台護理師短缺是事實，過去三年新冠疫情，使許多護理系學生沒進入臨床實習，以前上線前護理師幾乎都已經可以適應臨床環境，包含如何跟病人接觸、照顧等，如今新進護理師少了臨床實習也讓適應時間比起過去更長，也可能因為不適應環境，轉而不願擔任護理師。

中華民國護理師公會全聯會理事長紀淑靜表示，病安事件任何情況都可能發生，不一定與護理人力短缺有關。護理人力珍貴，這一波護理師離職潮，已經影響到醫院的營運，不少醫院為解決問題，拋出高薪留才，她認為，政府也應該介入協助，避免離職潮愈演愈烈。

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