林昱堂亞錦賽跳遠摘金 破30年全台紀錄 拿到奧運門票

台灣選手林昱堂在亞錦賽男子跳遠摘金。(圖：中華田徑協會提供)

曼谷亞洲田徑錦標賽，台灣跳遠選手林昱堂昨天演出驚天一跳，以8公尺40摘金並打破大會紀錄，也打破乃慧芳保持30年的全國紀錄，同時達到下月世界田徑錦標賽及明年巴黎奧運的參賽標準，這是台灣在亞錦賽男子跳遠項目摘取的第三面金牌。

男子跳遠一直是台灣田徑最接近世界水準的項目，林昱堂昨天成績，在去年世錦賽可以摘金，兩年前東京奧運 可以掛銅。林昱堂賽後霸氣的說，世錦賽全力拚獎牌。台灣選手上次在亞錦賽男子跳遠摘金，是在1989年於印度 新德里進行的第8屆比賽，由乃慧芳奪金。

林昱堂是在第四跳跳出佳績，他說，以往比賽時第四跳成績最好，而第二、第三跳時穿的新鞋子釘鞋掉了，第三跳後換了舊鞋，第四跳助跑、踩板相當流暢，心想成績大約是8公尺2、30左右吧，「結果是8公尺40，自己都嚇一跳。」

林昱堂表示，其實一直都有準備打破全台紀錄，就看比賽的狀況，這次終於如願，「比賽第一跳最難，我第一跳就跳出8公尺10，感覺狀況很好。」他第三跳8公尺09，第四跳就躍升為台灣新生代「彈簧腿」，林昱堂說：「第五跳或許可以更遠，但因踩線失敗。」

林昱堂說，他比賽不怕失敗，「踩到（踏板）就是我的。」達到下月匈牙利世錦賽標準後，他放眼國際，目標是奪牌，「去年世錦賽金牌成績是8公尺18，銅牌8公尺10，只要臨場發揮得理想，我有機會奪牌。」

林昱堂第六跳放棄，印度選手第六跳也有好成績，結果只差3公分，王昱堂驚險保金。王昱堂在2月亞洲室內田徑賽也摘金，成為台灣首位在室內及戶外亞洲賽都摘金的第一人。

中華田徑協會理事長葉政彥在曼谷現場觀看，頒發獎金5000美元；教練蔡易達獎金2500美元。