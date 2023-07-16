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紅葉溫泉區開發地熱發電 台泥結合部落共好

記者鄭朝陽／台北16日電
台泥紅葉谷綠能溫泉園區除開發地熱發電，也推動地方創生，結合部落廚房研發原民菜色，在鹿鳴吊橋上舉辦吊橋餐桌饗宴，創造在地特色、吸引觀光人潮。(圖：台泥提供)
台泥紅葉谷綠能溫泉園區除開發地熱發電，也推動地方創生，結合部落廚房研發原民菜色，在鹿鳴吊橋上舉辦吊橋餐桌饗宴，創造在地特色、吸引觀光人潮。(圖：台泥提供)

今年6月底、7月初，台東縣延平鄉的鹿鳴吊橋上，一連3天舉辦「吊橋餐桌饗宴」，由在地原住民部落的部落廚房合力接下這項露天餐會的任務，背後則是台泥企業團旗下的雲朗集團協助部落廚房，研發原民特色的菜單，為的是讓外界看見原鄉之美，同時實踐在紅葉溫泉區開發地熱發電的社會責任。

「下次我們想在山上、舊倉庫裡…辦餐會，讓大家知道台東之美，帶動延平鄉的觀光」，雲朗觀光公司副總經理暨國外事業處總經理張倚蘭說，過去大家只知道延平鄉有紅葉溫泉，希望透過一次又一次特色的活動，讓大家走進這個溫泉區，體驗永續精神與部落傳統文化交織之美。

台泥旗下的台泥綠能公司在台東紅葉谷開發地熱發電廠，明年可望發電商轉，從開始鑽探期間，就規畫打造「紅葉谷地熱溫泉園區」，希望利用這裡碳酸氫鈉泉的溫泉泉質，提供遊客水療、親子戲水、泡湯等遊憩，入口處還規畫一處地熱發電環境教室，遊客可近距離看到地熱發電廠鑽探進度，感受台灣發展綠色能源過程艱辛不易，預估每年能為延平鄉創造近10萬觀光人次。

台泥表示，開發地熱發電不只取用在地資源，經與在地部落充分溝通，希望地熱電廠也能扮演在地創生的火車頭，結合文化創意和在地觀光資源一起共好，去年8月溫泉園區試營運，除邀請26家台東在地品牌進駐，大量聘用七成以上延平鄉鄉民，雲朗集團的雲品飯店更成立「紅葉 Collection」訂房平台，與在地民宿業者合作，為民宿業者帶來網路訂房客源。

台泥表示，「紅葉谷綠能溫泉園區」成為全台第一個結合觀光與地方共生的地熱發電基地，預計2024年底完工商轉，每小時能發電1000度，1年約876萬度電，約等同提供2400戶家庭使用；整個循環發電系統，也做到幾乎百分之百資源循環使用。

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