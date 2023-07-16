台失智人口將直線上升 未來20年每30分鐘增1名患者

高齡浪潮帶動失智浪潮，去年底台灣失智人口已達32萬人，預估未來20年，每天約有近48人失智，等於每30分鐘即增加1名失智症患者。( 記者林澔一／攝影)

衛福部每10年委託單位協助調查失智 盛行率，台灣失智症協會推估2016年65歲以上失智盛行率為8.09%，國衛院近期完成最新調查，略低先前推估，數值落在8%上下，與先前差異不大。2026年後大批戰後嬰兒潮人口邁入65歲大關，失智人口將呈「45度」直線上升，專家籲現在資源布建關鍵時刻。

高齡浪潮帶動失智浪潮，去年底台灣失智人口已達32萬人，預估未來20年，每天約有近48人失智，等於每30分鐘即增加1名失智症患者。

國衛院高齡研究中心執行長許志成表示，衛福部10年前委託台灣失智症協會以社區流行病學抽樣調查，65歲以上失智症盛行率為8.09%，國衛院去年完成最新盛行率調查，數據經分析統計，65歲以上盛行率低於8.09%，約8%，與失智症協會過去數據差異不大，資料彙整進入最後階段，最快3個月後公布。

台灣失智症協會顧問湯麗玉說，國衛院最新數據原訂今年初公布，至今各單位都期待最後數據。依協會10年前調查，2021年到2026年大批戰後嬰兒潮邁入65歲，失智盛行率從2016年推估的8.09%，降到7.75%到7.62間，因大量老年人口稀釋盛行率，到了2061年，戰後嬰兒潮長輩進入死亡，失智盛行率直接飆到11.83%，失智狂潮將造成社會龐大負擔。

國衛院最新數據與失智症協會推估相差不遠，顯示未來失智趨勢將呈「45度」直線上升。國衛院院長、高齡研究中心主任司徒惠康表示，失智人口增加趨勢很明顯，未來失智人口只會累積更多。

台灣失智症協會秘書長陳筠靜表示，「失智症防治照護政策綱領暨行動方案2.0」只執行到2025年，現在是台灣失智症政策的關鍵發展期，政府應該把過往的據點使用情形以及服務量能盤點，同時檢視是否開拓布建狀況。