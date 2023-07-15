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黑白集／白飯也爭輸贏 「最美風景」不再

黑白集

北科大資財營學生在快炒店用餐引發「白飯之亂」，沸沸揚揚上演多日，學生和店家不斷互控。最後，熱炒店老闆痛訴「孩子是惡魔，已經被魔化」，宣布停業。對此，網友問：「這次算學生贏了嗎？」

這麼難看的戲碼，還在問誰輸誰贏，不會太離譜嗎？熱炒店老闆指控學生是「惡魔」，恐怕言重了。但他提供免費白飯，卻因不夠吃而被學生打了一堆一星負評，誰的善意禁得起如此踐踏？甚至，連他死亡多年的妻子都被翻出來評論；可見，網路的「鍵盤攻擊」有多麼邪惡而不自知。

本來，學生次日便由師長陪同去道了歉，事件原可就此落幕。但資財營總召又發長文指控過程與事實不符，店家於是再發影片證實當天確有添飯，學生遂又發起「飯桶王大賽」；如此來來往往，到底在爭什麼？說穿了，因為幾個人沒吃夠白飯，就集體去惡意刷店家負評，這種群眾霸凌才最可議。試想，如果是自己父兄或親友開的店遭人這樣惡整，你會覺得合理嗎？

過去台灣曾被形容「最美的風景是人」，現在這樣的風景已經不再。曾經有好風景，是因為人與人彼此尊重、諒解，願為別人著想，善意待人而不求回報。如今凡事都要爭個輸贏，連白飯都不放過。試問：人家的免費白飯換得你的一星負評，你就算贏了，又有什麼光榮？（轉載自聯合報）

霸凌

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