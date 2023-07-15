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世界級壓克力廠爆炸狂燒10小時 臭味飄26公里遠

台灣新聞組／高雄15日電
高雄楠梓科技產業園區、世界級壓克力大廠「塑美貝」科技公司廠房14日槽桶爆炸起火，290噸甲基丙烯酸甲酯燃燒後火勢猛烈，延燒近十小時的火勢才撲滅。（記者劉學聖／攝影）
高雄楠梓科技產業園區、世界級壓克力大廠「塑美貝」科技公司廠房14日槽桶爆炸起火，290噸甲基丙烯酸甲酯燃燒後火勢猛烈，延燒近十小時的火勢才撲滅。（記者劉學聖／攝影）

位於高雄楠梓科技產業園區、世界級壓克力大廠「塑美貝」科技公司廠房14日疑鍋爐爆炸起火，廠房290噸甲基丙烯酸甲酯燃燒火勢猛烈，滾滾黑煙竄天際，不時傳出巨大爆炸聲響，臭味飄散至26公里遠的旗津都聞得到，火勢延燒近10小時撲滅，現場無人受傷，財損難估計。

塑美貝科技公司昨天上午7時38分許，存放甲基丙烯酸甲酯的儲料槽桶突然爆炸，火勢猛烈，黑煙直竄天際，1公里外都可見，現場不時夾雜陣陣爆炸聲響，畫面驚人。

廠長李金博表示，起火點是在原料槽，所幸及時疏散員工，無人受傷受困。

由於科技產業園區周圍水溝冒白煙，警方緊急封鎖交管，一度造成翠華路及國道交流道沿線塞車約兩公里。空氣中瀰漫塑膠味，楠梓、左營、鼓山、前金、三民、前鎮、苓雅及旗津等多區居民都聞到。

甲基丙烯酸甲酯的原料槽火勢一發不可收拾，消防局共增派78車、229人，因消防員無法靠近高溫火場，另加派移動式砲塔九台、消防機器人4台、無人機三台及調用重機具支援救災。

燃燒的廠房西邊有華泰電子、北面是界霖科技公司廠房，消防局決定讓火苗燒盡290噸的原料槽，同時以消防機械人、消防員射水降溫，再輔以化學車噴泡沫，部分鐵皮屋頂因燃燒塌陷，直至傍晚5時殘火才熄滅。

塑美貝公司存放甲基丙烯酸甲酯（MMA）的儲存槽爆炸起火，刺鼻異味隨風向飄散，民眾憂心臭味恐影響健康，高雄市環保局表示，經現場監測，甲基丙烯酸甲酯的濃度介於2ppm上下，除異味造成不適或刺鼻外，對人體無長期影響。

楠梓科技產業園區處長楊伯耕指出，塑美貝的機器設備尚未啟動，槽桶就爆炸，約600餘坪廠房付之一炬，財損難估計。

塑美貝前身是聚美企業，1968年創立，日本知名企業「住友化學集團」2009年併購聚美後，塑美貝成為住友的子公司，以高雄為生產基地，並改名塑美貝科技，所生產的純MMA（甲基丙烯酸甲酯單體）原料製造壓克力板，是世界級壓克力鑄造板廠。

高雄楠梓科技園區「塑美貝」科技公司爆炸起火，火舌濃煙竄升，消防局出動消防機器人靠...
高雄楠梓科技園區「塑美貝」科技公司爆炸起火，火舌濃煙竄升，消防局出動消防機器人靠近火場降溫滅火。（記者林保光／攝影）

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