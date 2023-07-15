台製氣象衛星獵風者啟程赴南美 拚9月升空

台灣第一枚自製氣象衛星「獵風者衛星」，14日從新竹運抵桃園機場，今將飛往南美洲的法屬圭亞那，預計9月升空，可觀測劇烈天氣生成初期的資料，提升台灣氣象觀測及防災能力。(記者季相儒／攝影)

台灣第一枚自製氣象衛星「獵風者衛星」，14日從新竹的國家太空 中心啟程前往桃園機場，15日將飛往南美洲的法屬圭亞那，預計9月搭乘Vega火箭升空，協助提升台灣的氣象觀測與研究能力。蔡英文 總統、行政院長陳建仁及國科會主委吳政忠都到場為「獵風者」送行，見證這項重要的里程碑。

獵風者衛星重250公斤，造價逾8.2億元(台幣，下同，約2632萬美元)，可同時處理8組資料，優於國際現有儀器僅能處理的4組，任務壽命5年。它由20餘家台灣廠商協力打造，逾80%零組件都是在地研發製造。

因儀器精密貴重，14日出動兩台重型拖板車載送，沿途由國道警車開道及匝道交管，車道全面淨空，等同元首級待遇；不少竹科上班族為一睹獵風者衛星風采，忍不住溜出公司圍觀，紛紛表示「真的是台灣的驕傲」。

國家太空中心主任吳宗信表示，獵風者衛星比目前在天上的福衛5號衛星體積更小、重量更輕、效能更佳，這都有賴台灣強大的產業鏈，且獵風者衛星的技術被譽為新一代氣象衛星，是過去10年才發展起來的技術，未來獵風者衛星升空後，每天可提供7萬筆數據，提升氣象預測品質，進而達到守護家園的目的。

太空中心表示，獵風者衛星升空後，將在衛星軌道上接收全球衛星導航系統發射、並經海面反射的訊號，蒐集範圍集中在太平洋、大西洋、印度 洋低緯度帶，預估可提供劇烈天氣生成初期觀測資料，搭配地面雷達高解析度沿海風場資料，可預測颱風路徑、強降雨及海氣交互作用等研究及應用，提升台灣氣象觀測及防災能力。

蔡英文說，「獵風者」命名來自古希臘神話中「海的信使」，擁有駕馭風浪的能力，象徵這顆氣象衛星的使命。她指出，未來衛星從南美洲發射升空後，將執行海面風速觀測任務，可精準掌握劇烈天氣在海面上生成初期數據，對全球氣象觀測預報將是重大突破，也對全世界做出貢獻。

蔡英文說，獵風者衛星證明台灣半導體精密製造的優勢，台灣有能力進軍全球太空產業，政府也核定第3期國家太空科技發展長程計畫，10年投入251億元。