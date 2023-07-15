我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

外交機關、僑界動員 南加鄭姓父子住所有著落

光大集團前董座唐雙寧被查 金融反腐震動中國金融圈

獵風者衛星 觀測颱風更精準 全球氣象都受惠

記者周湘芸、許維寧／台北15日電

台灣首顆氣象衛星，也是第二顆自製衛星「獵風者」，歷經九年籌畫、研發、自製，昨從國家太空中心（TASA）起運送往法屬圭亞那，預計9月升空。中央氣象局長鄭明典表示，過去因海面無法設置測站，颱風生成觀測資料不易收集，獵風者不僅能讓颱風觀測更精準，對整體氣象觀測也有很大幫助，且全球都可受惠。

鄭明典表示，「獵風者」是以全新的衛星結構概念設計，雖然這套理論已存在好幾十年，國外過去也有利用類似的原理觀測，但仍是由台灣首度落實的新嘗試。獵風者每十、二十分鐘就可提供一次大量天氣資料，平均每天會有上萬筆資料，傳送頻率非常密集，主要透過全球各地的接收站送回中央氣象局台灣資料處理中心。

他說明，過去因海面無法設置測站，風力資料不易收集，因此颱風生成的觀測資料較少。由於風浪會影響海面粗糙度，未來獵風者可利用電磁波在海面反射的特徵預估海面風力，能在颱風生成初期就進行觀測，更早、更精準掌握路線，對掌握颱風動態有很大幫助。

鄭明典也提到，獵風者除強化颱風生成資料，也可配合其他觀測資料進行強降雨等預測，且適用範圍不只有台灣，全球都可使用這些公開資料，對於整體氣象觀測都有很大的幫助。

太空中心主任吳宗信說，海面浪高訊號反射至太空後由獵風者衛星接收，再經放大、分析處理後即可得知海面上的風速，每秒70米的風速都能順利測得。

吳宗信說，過去觀測海面上風速都只能投放氣球，獵風者衛星為實驗性質，若運行得當，未來還有十幾顆衛星都會搭配同樣的酬載。預計至2028年間，會再投放14至15顆。

太空 氣球

上一則

郭台銘批綠執政8年 把台灣變火藥庫

下一則

黑白集／白飯也爭輸贏 「最美風景」不再

延伸閱讀

中國建設低軌衛星 進擊6G 深山、海域都不怕沒訊號

中國建設低軌衛星 進擊6G 深山、海域都不怕沒訊號
海嘯要來了？大馬上百隻「魔鬼魚」聚海邊 瘋竄出海面

海嘯要來了？大馬上百隻「魔鬼魚」聚海邊 瘋竄出海面
LAX國際航廈衛星大廳改造 增加8登機口

LAX國際航廈衛星大廳改造 增加8登機口
南韓打撈北韓間諜衛星 經分析…證實不具軍事效用

南韓打撈北韓間諜衛星 經分析…證實不具軍事效用

熱門新聞

南投有民眾至合歡山踏青，行經台14甲線赫見一棵樹鬱綠得太過火，好奇查看發現是「假樹基地台」。(圖:沈姓民眾提供)

台灣合歡山「怪樹」綠得過火 他好奇追真相 結果幻滅了

2023-07-12 04:00
行凶的張姓嫌犯殺人後強力反抗，四名熱心路人分持鍋鏟、電扇、行李箱及棍子對峙，最後嫌犯才被制伏在地。記者徐白櫻／翻攝

女子遇隨機砍殺 路人拿湯瓢、電風扇、行李箱搭救

2023-07-09 14:28
張雅琴有「戰神主播」稱號。圖／摘自臉書

台主播張雅琴愛女低調進電視台 清麗主播扮相曝光了

2023-07-12 14:49
圖為夜市示意圖。（本報資料照片）

台灣隱形富豪…賣水煎包擁上億身家、賣鹹酥雞現金買房

2023-07-06 18:26
國務院領務局11日更新對台旅遊警示，並未調整警示層級，而是移除網頁提到的「國家」（country）字眼。（圖片來源／國務院，製圖／張文馨）

刪除「國家」字眼？ 國務院微調對台旅遊警示用字

2023-07-11 21:42
台北慈濟醫院前婦產科林姓醫師，被控竊盜同院整形外科張姓醫師的筆記型電腦。圖為台北慈濟醫院。本報資料照片

月入6400美元卻偷電腦 台婦產科醫師判刑

2023-07-10 16:58

超人氣

更多 >
阿湯哥17歲女兒高顏值 1原因…父女不相見

阿湯哥17歲女兒高顏值 1原因…父女不相見
實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出

實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出
紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明

紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明
15年來首見 中國將不再是美國最大進口國 被「這2國」超車

15年來首見 中國將不再是美國最大進口國 被「這2國」超車
褪黑激素含量高 這種堅果可助入睡

褪黑激素含量高 這種堅果可助入睡