台南七夕單身聯誼報名 28分鐘男性180人名額爆滿

台南市政府民政局與正統鹿耳門聖母廟合辦單身聯誼，報名大爆發。（圖：台南市政府提供）

台南市政府民政局與正統鹿耳門聖母廟攜手合作，8月20日在七夕情人節前夕舉辦「戀在鹿耳門‧月老牽良緣part2」單身聯誼活動，因今年5月21日第一次舉辦單身聯誼活動「戀在鹿耳門‧月老牽良緣─521我愛伊」報名大爆發，主辦單位決定這次名額增加3倍，希望促成更多良緣，上午8點一開放報名，男性180個名額全額，陳姓男子報名表才上傳一半發現已無法報名，直呼「會不會太誇張」。

鹿耳門聖母廟也表示，被報名踴躍嚇到了，這次改收費以價制量，且名額增加3倍男女各180人，因為還要經過匯款轉帳，以為要1、2天才會額滿，沒想到才28分鐘男性180人就全額滿了，還有很多人已經完成匯款但沒有完成報名，會趕緊審核資格，完成匯款者不要擔心，全部都列為優先候補，這次女性報名也踴躍，一開始就有5、60人報名，且陸續增加中，有意願參加的女生手腳要趕快。

台南市政府民政局與正統鹿耳門聖母廟合辦七夕單身聯誼，上午開放報名不到半小時，男性名額就額滿。（圖：正統鹿耳門聖母廟提供）

台南市政府民政局長姜淋煌指出，正統鹿耳門聖母廟與市府民政局在5月21日所合辦的「 戀在鹿耳門‧月老牽良緣─521我愛伊 」聯誼活動中，27對幸福單身男女成功配對，並大獲好評，再次攜手合作，會針對報名者的個人資料加強審查，提供報名者安心的交友管道。活動提供360個名額，凡年齡介於25至45歲，並設籍於台南市或在台南市就業 之未婚單身男女皆可報名參加，

今年5月份報名也是男性太踴躍，主辦單位緊急關閉停止男性報名，並催單身女性報名，後來男女報名都大爆發，比起原訂男女各60人共120人，超出3倍多，許多人無法參加一直敲碗再辦第2梯。七夕聯誼在土城正統鹿耳門聖母廟舉行，讓聯誼者能夠在月老星君的見證下，找到心儀的伴侶，並以「七夕聯誼單身晚宴」為主題，融合了廟口「辦桌」宴席文化，為單身的男女們打造了一場難忘的交流與相遇之夜。