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青年房貸加碼 專家：政府救選票非救房市

台灣新聞組／台北14日電
新青安貸款重點 製表／鄭媁
新青安貸款重點 製表／鄭媁

行政院會昨拍板「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」，8月1日起利息加碼補貼、提高貸款額度、延長貸款年限等。在野立委表示，政府祭出一連串煙火式政策利多，會被質疑「選前大撒幣」。財政學者則說，政府近來開出諸多支票，明顯是為選舉而進行的財政擴張，且違反財政紀律法、預算法，監察院應該主動調查。

為擴大減輕無自有住宅家庭購屋負擔，財政部推出青安貸款精進方案，最高貸款額度提高至台幣1000萬元(約32萬3164美元)、貸款年限延長至40年，寬限期延長至5年；貸款利率由政府再補貼1碼，為期3年至2026年7月31日止。

此外，內政部主辦的「自購住宅貸款戶」將比照辦理，無論新舊戶皆可自今年8月起，同等享有貸款利率多補貼一碼，期限至2026年7月底止。

針對行政院最近接連通過擴大私立大學學費補助、青安貸款優惠等利多，政大財稅系教授陳國樑指出，因選舉而採政治預算擴張循環，明顯違反財政紀律，一般民主愈進步，愈不會受這種政治循環影響，但從行政院目前各種支票來看，很明顯撒錢是為了選舉而進行的財政擴張，都不在原本的施政方針，有違反財政紀律疑慮，也顯示台灣民主還有很大改善空間。

陳國樑說，預算法第34條規定，政府若有重要公共工程或重大施政計畫，應該還有成本效益評估及替代方案討論，否則不能編概算，但最近無論是囤房稅、私校學費補助等，都沒有看到成本效益評估，很明顯違反預算法，監察院應該要主動調查。

國民黨立委謝衣鳯則說，蔡政府選前再端「牛肉」，現在不同政策之間紊亂，如果都還沒有檢討，就提出新的政策利多，會讓大家認為是「選前大撒幣」。

民進黨立委鍾佳濱表示，明年選舉必然是考量重點之一，畢竟是總統大選，各界當然會檢視政府的施政有沒有滿足，或執政黨的施政能否達到各方面期待。

房市趨勢專家李同榮表示，此項貸款專案對房市影響有「四好、四壞」，雖可減輕首購族房貸負擔，但在房價高檔時推利息補貼，時點不宜，將使銀行的授信風險增加，年輕人若不量力而為，易陷入「買得起、卻付不起」困境。

房仲業者則說，房市將出現「首購盤支撐，量縮幅度收斂」、「低總價門檻物件，交易占比拉高」等兩大變化。銀行業者認為，雙北房價太高，貸款上限只調高到1000萬元，誘因有限，反而中南部因為房價相對較低，激勵效果較好。

李同榮指出，這項新方案對房市的正面影響，包括減輕購屋房貸負擔，年輕人比較容易買得起；激勵剛性需求買氣，交易量會回溫；有利建案與餘屋消化；活絡都會成屋低總價剛需市場。至於負面影響則為房價高檔推動時點不宜，銀行風險增加；實質補貼金額有限，月省約千餘元台幣；年輕人容易陷入「買得起，卻付不起」的困境；選前提案令人質疑政策買票之嫌。

李同榮說，2001年陳水扁政府曾以房貸利息補貼拯救低迷房市，實為拯救金融機構風暴危機；而今房市高檔，政府並非拯救房市，而是拯救年輕人選票流失。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，政府維持一貫「一方面緊縮炒作、一方面放鬆自用」，新青案能降低首購族自備款與還款壓力，首購買家進場意願應會提升。

行政院會13日通過「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」，提供貸款戶為期3年的利息...
行政院會13日通過「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」，提供貸款戶為期3年的利息加碼補貼優惠。(記者林俊良／攝影)

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