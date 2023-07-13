首季房價所得比創史上次高 不吃不喝9.72年才能買房

內政部發布第一季房價負擔能力指標，全國房價負擔能力維持偏低等級。(記者許正宏／攝影)

內政部 昨天發布今年第一季全台及六都房價 負擔能力指標，全國房貸負擔率41.1%，較上季上升0.9%，較去年同期上升2.8%，房價負擔能力維持「偏低（意味房貸負擔大）」等級，而房價負擔率在30%左右才被視為「可合理負擔」等級。

至於房價所得比則為9.72倍，等於平均要不吃不喝9.72年、近十年才能買房，為2022年第一季有統計以來史上第二高、僅次於2022年第三季的9.8倍。

此外，首季六都房貸負擔率部分，台北市房貸負擔率64.5%，已連續兩季下降；新北市房貸負擔率54.1%，較上季上升1.03%，皆為房價負擔能力「過低」等級。台中市為48.08%，較上季上升1.55%，為房價負擔能力「偏低」等級；台南市、高雄市及桃園市則分別為39.9%、38.8%及33.8%，皆為房價負擔能力「略低」等級。嘉義縣、嘉義市、屏東縣及基隆市為「可合理負擔」等級，其他縣市為「略低」等

內政部次長花敬群指出，中位數房價確有上漲、利率 上升也造成房貸負擔加重，但中位數所得也上漲，只是這次因房價上漲、利率上升的力道，大於所得增加，所以房貸負擔還是加重。

至於首季的全國住宅價格指數為128.85，相較上季上漲1%，年增6.5%。在六都中，台北市住宅價格季指數為113，連續兩季下跌、高雄市指數130.1，是2018年第三季以來首次下跌。

內政部指出，房市交易量持續量縮，受國內經濟成長趨緩、通膨、升息壓力及不動產政策等因素，今年第二季全國建物買賣登記棟數7萬5640棟，較去年同期減少約12%，第二季整體市場交易持續量縮，顯示近期短期投資客陸續退場，轉而由剛性自住需求的購屋族支撐。