科學營「把金魚打成汁」嚇哭學生 成大教授：教思考

Dcard上有網友發文指成大教授在營隊課程中讓學生把金魚打成果汁。金魚示意圖。(Ingimage)

高一學生暑假參加台大舉辦的高中生人文及社會科學營，本月10日成大外文系老師賴俊雄在「批判思考：當代文學與文學理論」課程中，安排「將金魚打成果汁」的內容，引發譁然，雖金魚沒有真的被當場殺死，但不少學生都受到驚嚇、甚至有學生抱著輔導員哭泣，學生在網上曝光此事，不解問「老師這麼做、嚇哭大家，到底想要教什麼」?

賴俊雄則表示，課程內容只是教導學生思考，而且事前也有請不適應的學生暫時離開課堂，現場還是有很多學生留下來討論分享，「學生都能做證」、「阿彌陀佛，怎麼可能做這種事（指殺魚）」，否認殺魚。

一名自稱是高一的學生在Dcard上發文，指稱營隊活動在7月5日到18日舉辦，邀請了來自各校「大咖教授」上課，10日下午由賴俊雄上「批判思考：當代文學與文學理論」課程，過程中談到國外有老師在課堂上用果汁機把活生生的金魚打碎，引發學生情緒不適，老師還被告上法院，後來被判無罪。

賴俊雄在講到上述內容時，也拿出果汁機及一條裝在透明塑膠袋內「白色的、眼睛又大又漂亮的金魚」，並由助教把魚倒進果汁機裡，現場邀請學生上台來按下果汁機的開關，這名學生形容，當時現場氛氛「充滿驚嚇、尖叫、倒吸一口氣的聲音，大家都在議論紛紛，輔導員也都在跑來跑去瞭解情況（教授沒有事先告知他要做這個實驗）」。

但老師並未停止，還要學生「會怕可以出去」，後來真的有學生上台要按果汁機的開關，「教授竟然要大家拍手，是拍三小？」，當時果汁機的插頭其實已經被拔掉，但學生並不知道，在有人按開關時不斷受驚嚇。

po文中寫到「這個教授也沒跟我們講清楚他做這個實驗的目的，整堂課都很莫名奇妙。而且他根本不是在跟我們做實驗，完全就是在拿我們做實驗吧？課堂結束很多學員都在教室、走廊、醫護組抱在一起哭，情緒非常崩潰，受到實驗的衝擊、自責、不滿、不舒服都混在一起，輔導員們臉也是一個比一個黑，而這位賴教授看到這樣的景象居然還大笑，好像覺得自己的實驗很成功？」

這名網友表示，無法理解老師在這個課程中到底想要教的是什麼，因為老師事前也沒有說明，事後更沒有讓大家理解，學生接收到的只是不安與驚嚇，「是很不負責任的做法」。

賴俊雄是成大外文系特聘教授，從2000年就進入成大任教至今，英國諾丁漢大學批判理論所博士，研究領域專注在當代西方哲學、當代批評理論、列維納斯倫理哲學、解構哲學及當代英美文學等，發表的相關論文與著作相當多。