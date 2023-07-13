矢板明夫：白飯之亂消費糾紛 變成網路暴力

北科大與熱炒店之間的「白飯之亂」，如今已擴大影響至全台餐飲業。(本報資料照片)

台北科技大學資財營學生日前造訪熱炒店，但未料沒吃到足夠白飯，對店家刷一顆星負評，引爆「白飯之亂」，很多人討論。日籍旅台媒體人矢板明夫在臉書 指出，這一件事原本是消費糾紛，但趕上了網路時代，引發討論，甚至進入了網路暴力的循環。

矢板明夫指出，這件事就是一件消費糾紛。如果在20年前，任何一方當事人只要冷處理幾天，就會不了了之。趕上網路時代，才成為公眾關心的話題。

矢板明夫認為學生做法有一些不成熟。首先，店家開店是為養家糊口，而不是做善事。所謂的「免費提供米飯」，不過是為吸引客人的商業手段。他期待的客戶群體，一定是多喝酒、多點菜的工薪階層，而不是囊中羞澀又食欲旺盛的大學生。

這些大學生消費平均單價，比其他客人低許多，但吃的免費米飯，又比其他客人要多。其實已經無形中占了便宜。當然，這個社會需要照顧年輕人。合理利用對方的促銷手段、占一些便宜，也是年輕人的特權。但社會期待的，是這些年輕人有一顆「感恩的心」。

矢板明夫說，當米飯不夠的時候，學生跑到網上狂刷負面評價，這一點尤為不可取。這種做法嚴重傷害到他人利益，不應該被稱之為言論自由，事實上更近乎於網路暴力。對所有店家來說，網路上的口碑評價，都可能直接關係到生死存亡。

而且，在網路上對餐廳進行評價，應該包括用餐環境、菜餚味道、價格、服務等多方面內容。就因為「米飯不夠」這一件，就把這家餐廳全部否定了，這種做法對店家和其他消費者來說，都不公平。

矢板明夫說，或許這些年輕人，只是為發洩一時憤怒情緒，認為給個差評算不上什麼大事。但是，當很多人同時在做這一件事情的時候，就會形成網路暴力，影響是巨大的。

這件事發生以後，網路上又出現許多人用激烈語言攻擊和批評這些大學生。很多人認為自己在主張正義、替店家鳴不平。但是，當他們使用「飯桶」這樣否定對方人格的詞彙時，已進入網路暴力的循環。

矢板明夫指出，網路暴力，可以非常簡單毁掉一個人或者一家企業，造成家破人亡的悲劇。這種例子在很多國家都發生過。一定要引以為戒。