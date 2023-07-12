我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Theranos創辦人荷姆斯 有望提早2年出獄

螞蟻集團估值縮水 馬雲身家少了41億美元 已不到高峰的一半

台灣合歡山「怪樹」綠得過火 他好奇追真相 結果幻滅了

記者賴香珊／南投即時報導
南投有民眾至合歡山踏青，行經台14甲線赫見一棵樹鬱綠得太過火，好奇查看發現是「假樹基地台」。(圖:沈姓民眾提供)
南投有民眾至合歡山踏青，行經台14甲線赫見一棵樹鬱綠得太過火，好奇查看發現是「假樹基地台」。(圖:沈姓民眾提供)

台灣南投有民眾至合歡山踏青，行經台14甲線赫見一棵樹，鬱綠得太過火，好奇停車查看，發現這竟是「假樹基地台」，當場幻滅並拍照PO網，有人讚裝設單位用心融入景觀，也有人覺得偽裝不太理想，或開玩笑稱「『必』綠神木」，引發討論。

合歡山能看日出、觀星、賞花、追雪，不分四季吸引大批遊客，並因坐擁合歡群峰、石門山等百岳，更是國內唯一能直上海拔3000公尺高山的公路，成單車騎士、登山客等的挑戰目標，台14線則是上山及連接南投、花蓮兩地的重要道路。

而合歡山的山林美景也是一大亮點，不過，南投一名沈姓民眾去當地踏青，行經台14甲線落鷹山莊附近，突然看見1棵鬱綠大樹，因綠得太過火，綠到讓他覺得怪異，因太好奇就停車前往一探究竟，未料這不是樹，竟是「假樹基地台」。

沈姓民眾拍下照片PO上網，而其貼文指出，合歡山這棵樹的綠，綠到讓美術科班畢業的他無法理解，所以他特地下車走一段路靠近看個仔細，結果「內心憧憬沒了結果！」該PO文也引發網友熱烈討論。

不少網友稱讚裝設單位用心，「融入整個環境景觀，也算是有心了」、「避免景觀突兀」、「美化基地台」、「為抑制視覺污染而努力」等，但也有人覺得「偽裝不太理想」，或是開玩笑稱「『必』綠神木」、「不用光合作用也能活」、「間諜樹」等。

經了解，該「假樹基地台」由太魯閣國家公園管理處所設置，太管處表示，為改善大禹嶺至合歡山管理站沿線及屏風山等山域通訊，並兼顧自然生態景觀，與電信公司合作建置樹造型的基地台，去年初就已啟用，有利提升通訊與救災時效。

南投有民眾至合歡山踏青，行經台14甲線赫見一棵樹鬱綠得太過火，好奇查看發現是「假...
南投有民眾至合歡山踏青，行經台14甲線赫見一棵樹鬱綠得太過火，好奇查看發現是「假樹基地台」。(圖:沈姓民眾提供)
南投有民眾至合歡山踏青，行經台14甲線赫見一棵樹鬱綠得太過火，好奇查看發現是「假...
南投有民眾至合歡山踏青，行經台14甲線赫見一棵樹鬱綠得太過火，好奇查看發現是「假樹基地台」。(圖:沈姓民眾提供)
南投有民眾至合歡山踏青，行經台14甲線赫見一棵樹鬱綠得太過火，好奇查看發現是「假...
南投有民眾至合歡山踏青，行經台14甲線赫見一棵樹鬱綠得太過火，好奇查看發現是「假樹基地台」。(圖:沈姓民眾提供)

間諜

上一則

朱立倫：國民黨絕無可能換掉侯友宜、絕不會卡侯

延伸閱讀

最後的神木（全文完）

最後的神木（全文完）
最後的神木（一四）

最後的神木（一四）
最後的神木（一三）

最後的神木（一三）
最後的神木（一二）

最後的神木（一二）

熱門新聞

圖為夜市示意圖。（本報資料照片）

台灣隱形富豪…賣水煎包擁上億身家、賣鹹酥雞現金買房

2023-07-06 18:26
台北秀傳醫院執行院長鄭丞傑在美國滑雪受傷。（取材自臉書）

台名醫鄭丞傑遊美骨折 被6分鐘1萬6748元診斷費嚇傻

2023-07-06 03:45
行凶的張姓嫌犯殺人後強力反抗，四名熱心路人分持鍋鏟、電扇、行李箱及棍子對峙，最後嫌犯才被制伏在地。記者徐白櫻／翻攝

女子遇隨機砍殺 路人拿湯瓢、電風扇、行李箱搭救

2023-07-09 14:28
75歲的妻子受不了丈夫需索無度，下體發炎而求診、擦藥膏，反被丈夫認為她不檢點、偷人；妻子訴請離婚，一、二審皆判准。（示意圖／Ingimage）

夫「一周5次」害七旬婦下體發炎 反遭指偷人…法官准離

2023-07-06 20:01
FT報導指出，隨著中國擴大對台灣的軍事恐嚇，一些台灣人正默默尋找保護自已財富和準備出路的選項。歐新社

FT：憂心台海衝突 台富人開始錢坤大挪移 這些資產最受青睞

2023-07-04 16:50
國務院領務局11日更新對台旅遊警示，並未調整警示層級，而是移除網頁提到的「國家」（country）字眼。（圖片來源／國務院，製圖／張文馨）

刪除「國家」字眼？ 國務院微調對台旅遊警示用字

2023-07-11 21:42

超人氣

更多 >
即使跟你要 這5種情況不用給小費

即使跟你要 這5種情況不用給小費
全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變

全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變
這兩種洗髮精 專家：恐讓頭髮變少、乾燥和斷裂

這兩種洗髮精 專家：恐讓頭髮變少、乾燥和斷裂
美國銀行遭控擅自開戶、濫收費用 聯邦機關下令賠款

美國銀行遭控擅自開戶、濫收費用 聯邦機關下令賠款
李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記

李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記