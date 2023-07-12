台灣合歡山「怪樹」綠得過火 他好奇追真相 結果幻滅了

南投有民眾至合歡山踏青，行經台14甲線赫見一棵樹鬱綠得太過火，好奇查看發現是「假樹基地台」。(圖:沈姓民眾提供)

台灣南投有民眾至合歡山踏青，行經台14甲線赫見一棵樹，鬱綠得太過火，好奇停車查看，發現這竟是「假樹基地台」，當場幻滅並拍照PO網，有人讚裝設單位用心融入景觀，也有人覺得偽裝不太理想，或開玩笑稱「『必』綠神木」，引發討論。

合歡山能看日出、觀星、賞花、追雪，不分四季吸引大批遊客，並因坐擁合歡群峰、石門山等百岳，更是國內唯一能直上海拔3000公尺高山的公路，成單車騎士、登山客等的挑戰目標，台14線則是上山及連接南投、花蓮兩地的重要道路。

而合歡山的山林美景也是一大亮點，不過，南投一名沈姓民眾去當地踏青，行經台14甲線落鷹山莊附近，突然看見1棵鬱綠大樹，因綠得太過火，綠到讓他覺得怪異，因太好奇就停車前往一探究竟，未料這不是樹，竟是「假樹基地台」。

沈姓民眾拍下照片PO上網，而其貼文指出，合歡山這棵樹的綠，綠到讓美術科班畢業的他無法理解，所以他特地下車走一段路靠近看個仔細，結果「內心憧憬沒了結果！」該PO文也引發網友熱烈討論。

不少網友稱讚裝設單位用心，「融入整個環境景觀，也算是有心了」、「避免景觀突兀」、「美化基地台」、「為抑制視覺污染而努力」等，但也有人覺得「偽裝不太理想」，或是開玩笑稱「『必』綠神木」、「不用光合作用也能活」、「間諜 樹」等。