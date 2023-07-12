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台灣兒童每日上網4.6小時 5成9被要求交往

記者葉冠妤／台北12日電
台灣兒盟調查發現，撇除做功課、視訊上課，兒少的網路使用時間平均每日4.6小時。圖非當事人。(本報資料照片)
台灣兒盟調查發現，撇除做功課、視訊上課，兒少的網路使用時間平均每日4.6小時。圖非當事人。(本報資料照片)

兒盟調查發現，撇除做功課、視訊上課，兒少的網路使用時間平均每日4.6小時，一周高達32.2小時，相較2020年的27.2小時，增加5小時。且平均每5名兒少就有1名曾被詐騙，有3成9兒少認為「和1個陌生人在網路上聊得很愉快，就是朋友」，顯見兒少對陌生網友的戒心下降。

兒盟昨公布「2023台灣兒少網路安全暨網路識讀現況調查」報告。調查發現，39.4%的兒少認為「和1個陌生人在網路上聊得很愉快，我就覺得是朋友」，相較3年前調查的21.8%，明顯成長超過1成。

兒盟表示，調查也發現，平均每5人就有1名以上兒少曾被詐騙，占22.8%，最常見狀況是「購買的商品跟網路圖片落差大」占58.6%，「誤點開釣魚（或詐騙）網址」占37.2%，「網路購買跟收到的商品完全不一樣」占21.1%。

其次是騙色。兒盟調查指出，2成1曾遇過網友特殊要求，其中5成9被網友要求交往，另外也有要求「視訊通話」及要求「單獨約出去見面」，分別占51.3%及50.9。調查也發現，有1成兒少身邊同學或朋友被散布裸露照片或影片。

第3則是騙個資，兒盟指出，4成1的兒少曾給網友個資，其中又以提供「私人用的IG或LINE帳號」比率最高，其次為真實姓名、個人照及就讀的班級或學校。

兒盟發言人李宏文說，呼籲政府成立兒少網安專責單位，全面性保障兒少網路安全，學校也應以情境式教學及案例教學，增加兒少網路安全的警覺性及應對知識。

詐騙 個資 釣魚

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