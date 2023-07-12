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生物奧林匹亞競賽 台灣3金1銀 國際排第3

記者趙宥寧／台北12日電
我國參加第34屆國際生物奧林匹亞競賽，共獲得三金一銀佳績。其中建國中學學生王柏翔（右起）、台南一中學生林軒名、台中一中學生郭宸彰拿下金牌，建中學生李彥緯則獲得銀牌。(圖／教育部提供)
我國參加第34屆國際生物奧林匹亞競賽，共獲得三金一銀佳績。其中建國中學學生王柏翔（右起）、台南一中學生林軒名、台中一中學生郭宸彰拿下金牌，建中學生李彥緯則獲得銀牌。(圖／教育部提供)

第34屆國際生物奧林匹亞競賽落幕，在80個國家、320名參賽學生中，我國共獲得3金1銀佳績，國際排名第3名，僅次於獲得四面金牌、並列第一的新加坡印度。代表隊3位金牌獲獎者分別為建國中學學生王柏翔、台南一中學生林軒名、台中一中學生郭宸彰；一位銀牌獲獎者為建國中學學生李彥緯。

本屆生物奧林匹亞競賽在阿拉伯聯合大公國登場，我國代表隊由國內大學20多名教授組成輔導團隊負責培訓，從全國166所學校、3504名學生中，選出4名學生代表參賽。代表團由中山大學教授江友中擔任領隊、中興大學退休副教授蕭淑娟擔任副領隊，大會於當地時間7月10日下午舉行閉幕典禮。

林軒名表示，自己喜愛並擅長利用實際操作的方式，藉此理解教科書中的知識，選擇參加生物奧林匹亞競賽，也是為了激發潛能；郭宸彰則說，小時候常跟大人去爬山，沒事會看動物星球頻道，觀賞各種野生動物和植物，更自豪自己是「倉鼠專家」，自小對生物大感興趣，代表出國讓他感到榮幸。

王柏翔則說，自己從堅決不讀醫科，開始對生物學感興趣，如今成為生奧國手，從未改變的是充滿好奇並勇於探索的熱情。李彥緯則是從高一便對生物學十分有興趣，享受準備生物奧林匹亞的過程，除了可以做很多有趣的實驗外，也解答許多從小就好奇的問題。

新加坡 退休 印度

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