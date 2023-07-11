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地底汙水管破裂 小洞變天坑 距民宅3米 北市搶救

台灣新聞組／台北11日電
台北市南京西路、貴德街口天坑9日晚才剛補完，恢復通車，深夜就二度塌陷，範圍更大更廣，工程人員緊急灌漿並強化地質，防止繼續下陷。(記者許正宏／攝影)
台北市南京西路、貴德街口天坑9日晚才剛補完，恢復通車，深夜就二度塌陷，範圍更大更廣，工程人員緊急灌漿並強化地質，防止繼續下陷。(記者許正宏／攝影)

台北市南京西路8日出現小天坑，市府緊急派工填補，但坑洞前天深夜擴大為長20公尺、寬15公尺、深2.5公尺，距離民宅不到3公尺，引起居民恐慌。市府初步判斷是地底深層汙水管破裂導致，除進行基礎地基改良工程，結構技師也鑑定坑洞附近的房屋沒有安全疑慮。

台北市長蔣萬安昨天一早由副市長李四川陪同到場會勘，確認塌陷原因後，已進行汙水管封管及繞流分管系統推進作業。李四川說，計畫將破裂的汙水管廢止停用，預計工程需3、4天，封路施工路段最快13日通車。

最近全台各地大大小小天坑意外不斷，發生原因不一，專家歸納地層塌陷3大原因包括水、沙質地質、管線破洞。台灣省土木技師公會理事長洪啟德認為，地下管線較多的縣市大都有天坑問題，政府未建立完整地下圖資導致無法有效管理，每次都是遇到災害才補救，疾呼推動土木工程法立法。

本月8日深夜11時許，北市大同區南京西路鄰近貴德街的車道突然出現小天坑，監視畫面顯示，當時有輛大型砂石車經過，路面出現小塌陷，一輛休旅車經過時，坑洞瞬間擴大，車輛左前輪壓到坑洞爆胎，所幸駕駛沒受傷。住戶納悶，今年4月道路才補修過，怎突然出現坑洞。

市府獲報後，漏夜清查埋在地底的台電、中華電信與自來水等單位管線，確認並無管線破裂情形，先回填混凝土、進行銑刨加鋪作業後恢復通車；不過，副市長李四川懷疑埋在更深層的汙水管線破裂，下令衛工處用管內攝影鏡頭詳細檢查，確認汙水管線破裂，但還來不及處理；昨天凌晨一時許，在距離原天坑3公尺處的路面再度出現沉陷點，小天坑變大天坑。

台北市衛工處副總工程司王文清指出，破裂的汙水分管埋約8公尺深，研判管線破裂後，地下水把土沙帶走，因鄰近淡水河，潮汐使地下水位升降，讓管線承受水壓，久而久之造成接頭鬆脫，或因地質鑽探把管線鑽破卻沒向市府回報，造成土沙、地下水滲入導致管線破損。

新北市土木建築學會理事長余烈指出，埋在地底下的管線常因地震裂開，或因氣候變化熱脹冷縮、管線老舊等問題產生破洞，一旦管線破損，地層就會隨破洞被淘空，建議各縣市政府定期監測，尤其自來水管線漏水率高，也是造成沉陷的隱憂。

台北市大稻埕周邊道路無預警出現大天坑，引爆全台各縣市地下管線破舊沉痾，也暴露城市治理「僅治表皮」的袖裡乾坤。蔡政府編列前瞻預算，埋設在地底下的老舊管線也應該被正視，這種「做了也看不到」的政績，攸關人民生命財產，值得為政者深思。

天坑意外頻傳，專家大聲疾呼中央、地方應建立地下管線完整圖資，並定期預防性監測，但不論藍綠哪個政黨執政，主政者總喜歡將心思放在「看得見」的重大建設，北市天坑事件後，中央與地方似乎更應注意到攸關人命安全的「隱形建設」，否則難保2018年高雄暴雨炸出5000天坑讓民進黨丟掉政權的事件不會重演。

圖解南京西路天坑塌陷 製表／林麗玉
圖解南京西路天坑塌陷 製表／林麗玉

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