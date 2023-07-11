我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

是拉差辣醬供不應求飆高價 亞馬遜平台2瓶160元

想吃的餐點沒了…聯合航空商務艙旅客「大鬧機艙」被迫改降

打房誤傷換屋族 央行政策轉彎限貸令鬆綁

台灣新聞組／台北11日電
中央銀行10日宣布，有條件鬆綁雙北等特定地區的第2戶房貸7成禁令，房仲業者說，這對真正的自住、換屋者會有較和緩的效果。(本報資料照片)
中央銀行10日宣布，有條件鬆綁雙北等特定地區的第2戶房貸7成禁令，房仲業者說，這對真正的自住、換屋者會有較和緩的效果。(本報資料照片)

中央銀行上月底對雙北等特定地區的第二戶房貸祭出限貸7成禁令，引發「先買後賣」換屋族反彈。為避免對換屋族造成資金壓力，央行昨天宣布採取配套措施，只要房貸戶與銀行切結「1年內出售舊屋」，位於特定地區的第2戶房貸就可不受7成限制。

央行官員說，房貸戶若是違反切結內容，將會有3項處置措施，包括立即收回貸款成數差額，舉例而言，若貸款戶取得8成貸款，銀行就得收回1成；追溯自撥款日起，按貸款餘額計收罰息；加收以轉貸等方式規避切結事項的違約金。

央行官員指出，若貸款戶名下已有1戶房貸，主張有實際換屋需求，在申辦特定地區第2戶購屋貸款時，可與銀行簽署切結書，約定第2戶房貸在撥款後1年內，將第1戶房貸擔保品出售及完成產權移轉登記，且清償債務並塗銷第1戶房貸的抵押權，且不得以轉貸等方式規避相關規定，那麼第2戶房貸可不受央行貸款成數7成限制。至於相關配套措施自今年6月16日起申辦的貸款案件均可適用。

不動產開發公會全聯會理事長楊玉全表示，央行願意調整限貸規定，算是傾聽民意，可以減少交易糾紛。但是強制第2戶購屋貸款撥款後1年內，必須將第1戶房貸擔保品完成買賣過戶，而且要塗銷第1戶房貸的抵押權，否則收回貸款成數差額、追溯自撥款日起，按貸款餘額計收罰息，這對於想賣又賣不掉的換屋民眾，或家庭成員仍有兩戶居住需求的民眾來說，仍會面對立即還款壓力與違約罰則。

楊玉全說，購買第2戶是為換屋或為家人就業、成家合理所需，並不是炒房，建議政策上可以再寬容。

銀行主管表示，央行對2房族祭出7成的限貸令影響就很低，宣示大於實質，但錯殺到若貸不到8成，就無法買房、口袋較淺的換屋族，因此有條件鬆綁。新措施的影響本來就低，如今只是給「先買後賣」的換屋族一點彈性空間，讓這類族群可以維持正常貸放評估。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛也認為，此政策讓真正的換屋族能夠降低違約風險，維持正常貸放評估，僅是對換屋族的權宜措施，不會刺激房市買氣；央行此舉是不要誤殺也不要誤縱，不影響真正的自住客，對真正的自住、換屋者，會有較和緩的效果。

貸款 央行 就業

上一則

借北流遭拒嘆世態炎涼 柯文哲被打臉 北市府：柯立的規

下一則

尊郭變成打郭？藍營整合恐愈弄愈僵

延伸閱讀

學貸本來就不應減免

學貸本來就不應減免
財經簡訊

財經簡訊
南加房市調查：洛縣、安那罕 租比買划算

南加房市調查：洛縣、安那罕 租比買划算
HUD調整地區收入中位數門檻 更多加州屋主可獲援助金

HUD調整地區收入中位數門檻 更多加州屋主可獲援助金

熱門新聞

圖為夜市示意圖。（本報資料照片）

台灣隱形富豪…賣水煎包擁上億身家、賣鹹酥雞現金買房

2023-07-06 18:26
台北秀傳醫院執行院長鄭丞傑在美國滑雪受傷。（取材自臉書）

台名醫鄭丞傑遊美骨折 被6分鐘1萬6748元診斷費嚇傻

2023-07-06 03:45
行凶的張姓嫌犯殺人後強力反抗，四名熱心路人分持鍋鏟、電扇、行李箱及棍子對峙，最後嫌犯才被制伏在地。記者徐白櫻／翻攝

女子遇隨機砍殺 路人拿湯瓢、電風扇、行李箱搭救

2023-07-09 14:28
75歲的妻子受不了丈夫需索無度，下體發炎而求診、擦藥膏，反被丈夫認為她不檢點、偷人；妻子訴請離婚，一、二審皆判准。（示意圖／Ingimage）

夫「一周5次」害七旬婦下體發炎 反遭指偷人…法官准離

2023-07-06 20:01
逛夜市人潮。示意圖／報系資料照

台灣街頭越來越多大陸小吃？他逛夜市傻眼：啥是冰粉

2023-07-03 14:02
FT報導指出，隨著中國擴大對台灣的軍事恐嚇，一些台灣人正默默尋找保護自已財富和準備出路的選項。歐新社

FT：憂心台海衝突 台富人開始錢坤大挪移 這些資產最受青睞

2023-07-04 16:50

超人氣

更多 >
糖尿病患吃水果 碰到這三種要小心

糖尿病患吃水果 碰到這三種要小心
FBI：密州中餐館老闆劫殺案偵破 員工預謀下狠手

FBI：密州中餐館老闆劫殺案偵破 員工預謀下狠手
心臟病是頭號殺手 50歲以上應培養這個護心習慣

心臟病是頭號殺手 50歲以上應培養這個護心習慣
不滿柯文哲「太監說」 甄妮開罵：你連公公都不配

不滿柯文哲「太監說」 甄妮開罵：你連公公都不配
當心以後花大錢 房屋首購族最易犯三錯誤

當心以後花大錢 房屋首購族最易犯三錯誤