打房誤傷換屋族 央行政策轉彎限貸令鬆綁

中央銀行10日宣布，有條件鬆綁雙北等特定地區的第2戶房貸7成禁令，房仲業者說，這對真正的自住、換屋者會有較和緩的效果。(本報資料照片)

中央銀行上月底對雙北等特定地區的第二戶房貸祭出限貸7成禁令，引發「先買後賣」換屋族反彈。為避免對換屋族造成資金壓力，央行 昨天宣布採取配套措施，只要房貸戶與銀行切結「1年內出售舊屋」，位於特定地區的第2戶房貸就可不受7成限制。

央行官員說，房貸戶若是違反切結內容，將會有3項處置措施，包括立即收回貸款 成數差額，舉例而言，若貸款戶取得8成貸款，銀行就得收回1成；追溯自撥款日起，按貸款餘額計收罰息；加收以轉貸等方式規避切結事項的違約金。

央行官員指出，若貸款戶名下已有1戶房貸，主張有實際換屋需求，在申辦特定地區第2戶購屋貸款時，可與銀行簽署切結書，約定第2戶房貸在撥款後1年內，將第1戶房貸擔保品出售及完成產權移轉登記，且清償債務並塗銷第1戶房貸的抵押權，且不得以轉貸等方式規避相關規定，那麼第2戶房貸可不受央行貸款成數7成限制。至於相關配套措施自今年6月16日起申辦的貸款案件均可適用。

不動產開發公會全聯會理事長楊玉全表示，央行願意調整限貸規定，算是傾聽民意，可以減少交易糾紛。但是強制第2戶購屋貸款撥款後1年內，必須將第1戶房貸擔保品完成買賣過戶，而且要塗銷第1戶房貸的抵押權，否則收回貸款成數差額、追溯自撥款日起，按貸款餘額計收罰息，這對於想賣又賣不掉的換屋民眾，或家庭成員仍有兩戶居住需求的民眾來說，仍會面對立即還款壓力與違約罰則。

楊玉全說，購買第2戶是為換屋或為家人就業 、成家合理所需，並不是炒房，建議政策上可以再寬容。

銀行主管表示，央行對2房族祭出7成的限貸令影響就很低，宣示大於實質，但錯殺到若貸不到8成，就無法買房、口袋較淺的換屋族，因此有條件鬆綁。新措施的影響本來就低，如今只是給「先買後賣」的換屋族一點彈性空間，讓這類族群可以維持正常貸放評估。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛也認為，此政策讓真正的換屋族能夠降低違約風險，維持正常貸放評估，僅是對換屋族的權宜措施，不會刺激房市買氣；央行此舉是不要誤殺也不要誤縱，不影響真正的自住客，對真正的自住、換屋者，會有較和緩的效果。