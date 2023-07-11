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教育部重組4私大董事會 退場基金墊付15.5億

記者趙宥寧／台北11日電
大同技術學院等4所私大董事會確定解散。(本報資料照片)
大同技術學院等4所私大董事會確定解散。(本報資料照片)

教育部昨召開第15次私校退場審議會，大同技術學院、明道大學、環球科技大學、東方設計大學等4校董事會確定被解散，並由審議會推派董事會接管學校，新董事會進駐後，退場基金將進場支付遭積欠的教師薪資，最快今年8月有望正常領薪。教育部預估退場基金共需墊付15.5億元（台幣，下同，約5000萬美元），安置2358名學生，575名教師、職員恐失業。

環球科大、明道大學、大同技術學院因改善屆期資金未到位、持續積欠教師薪資，在上一次退場審議會遭勒令退場，3校依法須在今年停招、改組董事會，明年7月31日停辦，是私校退場條例通過後，首波大規模專輔學校退場。

東方設計大學今年3月遭教育部列為專案輔導學校，並依法給予改善期至後年3月30日，但東方設大可用資金只到今年7月，由公益董事組成的董事會，選擇放棄專輔改善機會，同樣於明年7月31日停辦。外界不禁質疑公益董事進駐後，為何仍走向退場一途。

教育部解釋，東方設大董事會持續積極尋求外部資金，但無法爭取到其他資金挹注；董事成員多為退休校長、教授，董事實在無力捐資，加上學校受少子女化趨勢影響嚴重、募資狀況不理想而申請停辦，非董事會不作為而導致學校倒閉。

教育部指出，退場審議會重組4所學校所屬法人董事會後，將協助學校停招後，校務正常運作及維護校產公共性；預計8月召開重組後的第一次董事會議，提案申請退場基金，墊付包含教職員薪資在內的維持學校正常運作相關費用。

教育部表示，預計墊付4校費用約15.5億元，並於今年9月召開退場基金管理會，審議墊付案。退場學校校產處理部分，得捐贈退場基金、中央機關、公立學校及地方政府，但明道大學及環球科大校地租用台糖土地，無自有校地。

至於需安置學生的人數共2358名，會找先調查鄰近學校意願，預計明年5月起準備安置作業。

教育部 重組 退休

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