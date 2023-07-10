嗑光2鍋白飯還刷1星負評遭出征 台灣大學生急奔熱炒店道歉

北科資財營學生前往熱炒店道歉，並與熱炒店老闆合照。（取材自「北科資財營」臉書粉專）

台灣國立台北科技大學學生不滿熱炒店提供的飯量不夠，群起刷1星負評，遭網友砲轟後，北科資財營總召昨晚在臉書 粉專道歉，並PO出與熱炒店老闆合照，網友仍不滿。北科資財營台北時間10日發表正式道歉聲明，並澄清，「微笑是因為拍攝照片時，不確定是老闆還是記者要我們微笑，並不代表我們沒有歉意」。

台北市民大道上的一間熱炒店稱，北科大資訊與財金管理系學生到店內消費，菜還沒上就把兩鍋白飯吃光，業者供應不及，學生抱怨吃不飽而離開，還在Google 以一星負評洗版，事後雙方道歉和解，本以為事件就此落幕，有網友又發現資財系主任在臉書發文，「資財系是吃飯系，因畢業的校友本來就可以吃很多飯」，再度引發討論聲浪。

北科資財營10日凌晨發出道歉聲明，向店家和參加營隊的學生、家長致歉，「抱歉我們做了不好的示範」，「引起了這樣的風波想必讓你們遭遇了許多困擾，對不起！」呼籲不要人身攻擊，「本次的事件錯在我，請不要將情緒發洩於無關此事的人員之上」。會記取教訓，學會尊重與包容，並且在未來成為更好的人。

總召表示，所發布的道歉文，並無任何校方介入。當日消費金額確實為6900元（台幣，下同），共27人攤帳，每人收255元，「我們有一單素的另結，所以不在店家公布的帳單上」。此次活動工作人員共42人，並無全數到場用餐，非常確定當天是27人入場，正式的慶功宴安排在7月9日是有訂位的。

對於合照中老闆的表情似在苦笑，網友留言質疑「老板的臉很辛苦」，王姓老闆澄清「不會啦」。

網友表示，「如果不是上了新聞你會道歉嗎」、「這是公開沒覺得錯的道歉」、「希望是真的知道問題在哪裡，好好的反省以後不要再犯」、「如果食量真的這麼大，相信台北有更多吃到飽的選擇」、「怎麼現在看到的都是網路酸酸對這群學生追殺」。