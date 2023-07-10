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撒錢救產銷增加國庫負擔 農委會被要求改善

記者彭宣雅／台北10日電
台灣農產品產銷失衡頻繁，芒果、紅龍果已多年出現產銷失衡需緊急調節，立法院的2023年預算評估報告就點出問題，並指農委會應檢討產銷機制。(記者胡經周／攝影)
台灣農產品產銷失衡頻繁，芒果、紅龍果已多年出現產銷失衡需緊急調節，立法院的2023年預算評估報告就點出問題，並指農委會應檢討產銷機制。(記者胡經周／攝影)

審計部查核農委會農糧署2021年財務收支及決算，點出農糧署雖透過生產計畫、價格監控與預警等機制試圖穩定農產品產銷，但效果不彰，致使產銷調節經費超支併決算嚴重，且調節品項愈來愈多。

立法院2023年預算評估報告也指農委會每年產銷調節預算愈編愈多，除了超支成常態，部分品項一再產銷失衡，甚至年年需要調節。

根據審計部查核，2017至2021年農業發展基金「農產品產銷調節緊急處理計畫」經費，除了2016年，每年都超支；且調節品項從2017年的僅柑桔、香蕉，增至2021年包括香蕉、紅龍果、文旦柚、鳳梨、芒果、檸檬、高麗菜、短期葉菜、大白菜、紅豆、落花生、玉荷包、破布子、葡萄、鳳梨釋迦、蓮霧等10多項。

審計部指出，如香蕉、柑桔、紅龍果、文旦柚、鳳梨、芒果等，連續多年均出現產銷失衡需要緊急調節，顯示由生產端源頭管理及預警等輔導措施成效有限，要求農糧署改善。

立法院2023年農業特別收入基金預算評估報告則顯示，農發基金2016至2020年產銷調節預算數均編列1億5875萬多元(台幣，下同，約507萬美元)，決算數卻由2016年1178萬多元，增至2019及2020年的6億5951萬多元及4億4369萬多元，巨額超支都併決算辦理，增加國庫負擔。

2021年起不僅預算愈編愈多，超支也依舊。例如2022年編了3億2195萬多元，但該年截至7月，就花了5億1749萬元，2023年甚至編到5億多元。

立院報告也點名，2016至2022年7月底，香蕉、紅龍果、番石榴、鳳梨、高麗菜等一再被列入調節品項，尤其香蕉、鳳梨連年調節，農委會應檢討產銷機制。

對於審計部與立院的報告結論，農委會歸咎於氣候。農糧署副署長姚志旺說，近年因氣候影響，若有災害就會進行災害救助補助，有時風調雨順產量增加，也要盡量讓產銷平衡；比如今年芒果乾旱少雨，果形果粒較小，價格下降影響產銷，最終還是受氣候影響，「人算不如天算」。

姚志旺說，都有盡力告知農民各種資訊，比如高麗菜超種會預警，其他產業也會適時發布產業資訊給農民知道；也有後續協助措施，比如冷鏈等配套，產量多時可先冰存，也可做不同的加工產品銷售，減少產銷失衡壓力。

農委會近年屢以補貼或收購進行農產品產銷調節，學者認為，這已是老問題，某些產品不斷重演產銷失衡，「老問題應該有新思維」。例如不能讓外界掌握政府的調節措施，同時資訊應即時公開揭露，會比不斷進行傳統的產銷調節，更為根本；有農會則認為應朝契作發展，簽了約就由契作主負責。

逢甲大學國貿系教授楊明憲指出，政府就是一直收購、加工，生產過剩價格低，要照顧農民收入；價格高時又不希望消費者負擔重，要平抑物價。若政府都用這套模式，調節措施被看破，農民有恃無恐，生產者與消費者行為不會改變。

楊明憲說，消費者與生產者利益衝突，農產品價格理應由市場供需決定。若依市場機制，當農產品價格高時，消費者就會減少需求；價格低時，生產者就不種這項作物。但政府若插手介入，這些自我調節都會消失，菜價高消費者仍不改吃根莖類，菜價低時農民也不改種減種，坐等政府出手。

楊明憲說，政府調節措施不一定要循著同套模式進行，有時可不符市場預期，若政府不介入、尊重市場機制，讓預期落空，提供更多、更精確、更即時產銷資訊，讓生產與消費者自行判斷，老問題有新思維與方式，才有機會改變。

斗南鎮農會秘書張耀裕說，農會大多規畫長期作物，以生產專區為單位，可控制土地面積與產量；如竹筍量多，曾與超商談好兩個月的「季節限定」入關東煮，或入截切、加工；又如馬鈴薯大顆去傳統市場、中顆走超市，小顆則做洋芋片、格外品餵牛，但都是早早談好，而非盛產才處理。

張耀裕說，其實很怕政府介入會扭曲產銷結構，如屏東洋蔥，作物契作都是前一年要談好面積價格，但屏東洋蔥都想賣「時價」，民代也要政府介入，徒增不穩定性；農產品盡可能業主（如農會或合作社）與農民契作，簽了約就由契作主負責，產銷才能回歸正軌。

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