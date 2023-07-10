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師對生霸凌 擬修法加速調查 汰除不適任教師

記者趙宥寧／台北10日電
校園內雖然多有張貼「拒絕校園霸凌」海報，但師對生霸凌案成案率卻極低，教育部為補破網，擬修法將師對生霸凌案，循不適任教師管道加速調查，汰除不適任教師。(本報資料照片)
校園內雖然多有張貼「拒絕校園霸凌」海報，但師對生霸凌案成案率卻極低，教育部為補破網，擬修法將師對生霸凌案，循不適任教師管道加速調查，汰除不適任教師。(本報資料照片)

教育部3年前讓師對生霸凌準用「校園霸凌防制準則」，仍發生豐原高中疑似師對生霸凌悲劇。事發近5個月，教育部補破網，避免再有案件被校方以不當管教輕輕放下、錯在分案起跑點，近日將修正兩法令，擬將師對生、生對生霸凌調查制度分軌，霸凌成案將直送教評會，加速汰除不適任教師，法規最快今年8月預告。

今年2月發生豐原高中高2生疑遭師長霸凌後輕生事件，民代調閱教育部的統計資料後發現，截至去年為止共649件師對生霸凌案通報件數，35件成案，成案率僅5.39%。

據本報系聯合報追蹤，不少師對生霸凌通報事件，在校事會議分案時，經常被判為不當管教而縱放。豐原高中案後，教育部為彌補破了3年的網，直視制度困境，今年4月起邀集相關單位，包含國教署、學務司等單位，召開至少5場研商會議，共列出四大檢討重點。

檢討重點包含過往師對生、生對生霸凌案易遭以一次性不當管教、衝突事件簽結，卻衍生霸凌黑數，將檢討霸凌「持續性」定義；其次為避免概念混淆，擬將師對生與生對生處理機制分軌，前者循不適任教師管道加速調查，若霸凌成案將直接送教評會，最重霸凌師本就會面臨終身解聘，以此加速汰除不適任教師。

第三點是未來霸凌防制小組擬下設審查小組、調查小組，並導入外聘委員制度，第四點為著重預防及輔導，在調查過程即讓輔導機制介入。

相關修法攸關親師生重大權益，與會教師團體、學生團體、兒權團體多認同將「師對生」與「生對生」分軌，並連帶修正「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」，未來師對生霸凌案，直接由校事會議依規定組成調查小組，讓「霸凌」與「不當管教」一起調查；調查小組成員擬由教育部建立「專業人才庫」中延聘，讓調查回歸專業。

與會人員透露，師對生霸凌應循不適任教師管道，最重應予解職；生對生霸凌，則應從改善班級經營來進行修復式正義，但過去將兩類概念擺在同一套制度，導致很多案例被當成不當管教、體罰等「一次性」的衝突事件。與會人員分析，由於源頭判斷錯了，懲處工具就會受限，若僅是不當管教，教師最重被記過或申誡，但同時啟動霸凌、不當管教調查，調查機制疊床架屋，讓學校疲於奔命。

全國家長團體聯盟理事長蕭東原表示樂觀其成，卻提醒過去在審理教學不力案件時，曾發生專審會建議記小過，校事會議卻決議記申誡，到考核會又不處罰，建議應採納調查小組意見；國教行動聯盟理事長王瀚陽也說，家長最怕案件被校方「河蟹」，調查制度應專業化，避免學校有人為空間。

教育部表示，待完成校園霸凌防制準則修正草案後，將召開公聽會，最快8月預告法規。教師解聘辦法則委請政治大學研擬草案中，將持續蒐集各方建議，完善不適任教師處理機制。

霸凌 教育部

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