新竹人喝汙水 飲水保護區工廠林立 挨批虛設

鳳山溪汙染事件造成有毒溶劑疑滲入溪床土壤，現場人員挖除受汙染土壤，盼溪水品質及早恢復正常。（圖：關西鎮環境守護協會提供）

新竹縣鳳山溪6月11日遭有毒廢液汙染，造成隔天6400戶停水，自來水公司證實，短期已放棄鳳山溪作飲用水源。新竹縣環保局直指這次汙染禍首，是在溪畔設廠的艾斯巴達有限公司偷排有毒廢液，但肇禍業者疑似已脫產。本報系聯合報記者直擊鳳山溪上游，發現沿岸工廠林立，完全不像是政府公告的飲用水保護區，環團批飲保區已變調，形同虛設。

挖除受汙土壤 新竹縣關西鎮鳳山溪遭有毒廢液汙染，空拍畫面可見河面滿布汙染物，不斷向下游流去。（圖：關西鎮環境守護協會提供）

6月11日的深夜，居民發現關西淨水場取用的鳳山溪上游原水疑遭不明油汙汙染，隔天，自來水公司緊急宣布6400戶停水，且驗出汙水疑含致癌 物「苯乙烯」及「四氯乙烷」，採樣已送環保署化驗，環保署北區環境督察大隊長張乃仁說，成分不明，但是確實有些有害人體成分，化驗報告本周出爐。

去年2月以來 8度遭汙染

大新竹飲用水源以頭前溪、鳳山溪為主，這是去年2月以來，鳳山溪第八次水汙染事件。竹縣環保局查出汙染疑因艾斯巴達廠內溶劑外流所致。竹縣府已撤銷其工廠登記，而早在今年3月，艾斯巴達就被查獲違法貯存16桶各一噸的化學廢液，移請保七總隊偵辦，未料仍發生溶劑汙染鳳山溪事件。

新竹縣府指出，艾斯巴達去年9月獲核准為廢棄物再利用機構，做廢木材、廢塑膠再利用。民代翻出該公司資本額僅50萬元台幣（約1.6萬美元），擔心業者脫產。

水公司表示，鳳山溪有關西及新埔兩座淨水場及取水口，上游關西淨水場已將取水口遷至上游50公尺，暫不受影響，但下游新埔淨水場溪水連日水質不達標，只能緊急改管，目前新埔鎮改用四口地下水井及連接桃園的輸水幹管供水，未來恐怕難再取用鳳山溪水，更有長期環境汙染疑慮。

汙染事件衝擊居民用水安全及農民耕作，地方炸鍋，關西鎮長陳光彩前天更無預警向來訪的行政院副院長鄭文燦求助，要求徹底檢討關西鎮都市計畫，將汙染趕出關西。

新竹縣產業發展處長陳偉志說，關西取水口附近雖為飲用水保護區，但在1974年都市計畫發布時已是工業區，1998年環保局依飲用水管理條例，公告保護區範圍內不得有汙染行為，部分工廠確實在公告後才設立，但登記的產業別非屬汙染性工廠。

掛羊頭賣狗肉 偷排查得到？

記者走訪鳳山溪沿岸及支流一帶，關西鎮的工廠有36家、新埔鎮53家，「工廠林立，怎麼會是飲用水保護區？」隨行的關西鎮環境守護協會理事長羅功奇說，雖然保護區禁設汙染性工廠，但真的查得到掛羊頭賣狗肉的偷排行為嗎？縣府監管作為令人懷疑。

新竹縣長楊文科表示，已指示加強關西鎮水質監測、擴大稽查取水口上游事業排汙、工廠加裝監測設備等作為，嚴格把關。