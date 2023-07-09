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新竹水源區有垃圾山 全台最富縣市喝水有汙染風險

記者郭政芬、張裕珍、黃羿馨／新竹9日電
供應75萬人飲水的頭前溪上游有竹東垃圾場，掩埋場的垃圾近來愈堆愈高，成了一座垃圾山，環團憂心汙染飲用水源。（記者郭政芬／攝影）
供應75萬人飲水的頭前溪上游有竹東垃圾場，掩埋場的垃圾近來愈堆愈高，成了一座垃圾山，環團憂心汙染飲用水源。（記者郭政芬／攝影）

財政部公布最新綜合所得稅收數據，新竹縣市收入高居全台冠亞軍，主要拜竹科之賜，但「全台首富」居民喝的水卻有垃圾及毒物汙染風險，其中鳳山溪和頭前溪是新竹兩大飲用水源，除了鳳山溪爆出毒水汙染事件，供應75萬人飲水的頭前溪上游也有汙染性工廠及垃圾掩埋場，掩埋場的垃圾甚至愈堆愈高，新竹市民雖通過「喝好水」公投，卻不了了之，感嘆要喝好水比登天還難。

大新竹居民喝的水大部分來自頭前溪的隆恩堰和湳雅取水口，但這兩處取水口都位於竹東垃圾掩埋場下游。環保團體五年前質疑「竹東垃圾山」汙染頭前溪水，監察院調查發現該掩埋場早在40年前就被畫入頭前溪水的自來水水質水量保護區內，並在2006年7月停用，但縣府卻以「暫置」名義堆置垃圾，而後在輿論壓力下花1500多萬台幣（約48萬美元），用一年半時間剷除6382噸垃圾山。

不過風頭一過，竹東垃圾山今年又暴增近萬噸，垃圾堆了至少六層樓高，瀰漫濃濃惡臭，居民也不禁捏鼻皺眉，附近民眾從遠處拍到竹東垃圾掩埋場，部分山頭全被垃圾占據，成了名副其實的「垃圾山」。

垃圾場暫置量已高達9398公噸，原因出在無處可燒。新竹縣是全台少數沒有焚化爐的縣市，仰賴竹市、苗栗縣代燒，但竹市焚化爐「年事已高」，今年將升級整備，從10月至明年1月將停收竹縣垃圾，讓竹縣恐陷入「垃圾黑暗期」。

「垃圾暫置區根本不應該存在。」台灣乾淨水行動聯盟理事長彭桂枝說，竹東掩埋場歷史已久，後來被畫入水質水量保護區，這項嫌惡設施根本移不開，縣府遭監院糾正後仍持續暫置垃圾，還試圖解除監管。雖然縣府宣稱加嚴防水層、重拉汙水管線，避免垃圾汙水流入頭前溪，但成效沒人敢保證，且垃圾山愈堆愈誇張，教人怎能放心？

竹東垃圾山何時才能去化？新竹縣環保局副局長蕭宏杰說，新竹縣有四個鄉鎮沒有垃圾掩埋場，在竹市焚化爐整改期間，會先送苗栗代燒，未來若有更多去化量，將優先協助竹東鎮減少垃圾堆置量。

台灣乾淨水行動聯盟2021年曾發起首見的「喝好水」地方性公投，為頭前溪水質請命；新竹市據此在去年通過「廢水及汙水排放管理自治條例」，規定管制區內不得排放廢汙水到新竹市轄內的取水口上游。但彭桂枝說，竹市的自治條例管不到中央，像頭前溪上游的竹東水資源回收中心由營建署主管，環團希望提升水質處理，目前還不了了之。

聯盟也想乘勝追擊，在頭前溪上游的新竹縣推出「喝好水」地方公投，這兩年卻面臨連署門檻高、疫情衝擊等阻力，決定放棄。

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