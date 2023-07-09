殺警犯爽服外役監 基層警：學長白死 政府都在打假球

易寶宏（左）是女星易淑寬（右）獨子，因涉及殺警重罪，如今因移監至外獄監，引來眾議。（本報資料照片）

時代力量前立委黃國昌近日開直播，駁斥外界指控他以名下土地收取停車費一事。有網友注意到直播時，有一則留言寫著「夜店殺警案兇嫌之一易寶宏正在服外役監，我覺得學長白死了，政府根本都在打假球」，引發討論，PTT鄉民痛批「外役監就是給權貴爽」。

九年前信義區夜店殺警案兇嫌之一、演員易淑寬獨子易寶宏於2019年入獄，如今卻是「服外役監」。留言者痛批「到底什麼標準能讓夜店殺警案的兇嫌服外役監？為什麼要警察 的尊嚴放在地上踩，還騙我們？」

其他網友紛紛留言「明德外役監出過殺警案後，後面還持續出包」、「台灣司法悲哀，外役監就是給權貴爽」、「有政府，殺人兇手很安心」、「本來說一套做一套了啊，鐵警、雙警今日公祭，明日忘記。只有選舉前才又會記得吧」、「外役監根本犯罪者天堂」、「黑道綠道一家親」。

不過也有人緩頰留言「監獄是為了矯正，而不是懲罰好嗎？外役監才讓受刑人早日回歸社會，成為有用的人」、「完全合法，不爽可以去選立委修法啊」。

對此，鴻海創辦人郭台銘 昨晚臉書發文表示，外役監逃犯殺警案未滿一年，矯正署還把夜店殺警兇手放到外役監，「這就是民進黨 給人民的司法正義嗎？」他問，法務部長蔡清祥到底做了什麼？蔡總統執政七年什麼都沒變，弄破社會安全網的元凶還是政府自己。

郭台銘說，這是執政黨傲慢，也是民進黨政府的傲慢「警察白死了，政府都在打假球，我們還不憤怒嗎？」當官員踐踏基層，民意就必須反撲，7月16日「我將站出來表達我的憤怒」。

郭台銘強調，官員一連串失職，害這些警察家庭永遠無法團聚，蔡總統2016年就職曾說「必須要讓受害者及家屬覺得，不幸事件發生時，政府是站在他們這一邊。」如今回顧實在諷刺，弄破社會安全網的元凶是政府自己，「人民該不該憤怒？要不要大聲怒吼？」