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綠能區土地將強行鬆綁 民團學界抗議 批罔顧民間聲音

記者侯俐安、鄭朝陽、鄭媁、彭宣雅、林海／台北9日電
內政部將公告「非都市土地使用管制規則」，要把更多土地納入新創的「綠能發展區」。圖為台南學甲蓋滿光電板的漁塭。（本報資料照片）
內政部將公告「非都市土地使用管制規則」，要把更多土地納入新創的「綠能發展區」。圖為台南學甲蓋滿光電板的漁塭。（本報資料照片）

政府為加速推動國家綠能政策發展，內政部日前預告鬆綁「非都市土地使用管制規則」，將更多土地納入新創的「綠能發展區」，即使上周有80位各領域學者連署反對，但內政部法規會仍開會通過，14日將如期公告。據悉，民團與學界將再度串聯於13日表達抗議，學者表示，執政黨持續對民間聲音置之不理，將使能源問題提升到總統選舉層次，成為明年選舉政治對決重要議題。

曾參與政府相關會議的官員都私下表示，綠能發展區用的是低地力的農漁土地，主管機關是農委會，但隱含多少環境及生態敏感區還不清楚，不能靠專區之名，行快速通關之實，仍應走正常審議程序，才不會便宜行事，後悔莫及。對此，農委會表示，綠能發展區非新畫定，會確認是否為長期廢耕或棄養土地。

光電吞噬台灣農地、山林及水域亂象不斷；內政部5月16日預告修訂「非都市土地使用管制規則」附表，指出為配合加速推動國家綠能發展，由經濟部公告為「綠能發展區」的農牧、林業、養殖及國土保安等使用地，得依「非都」容許設置「再生能源發電設施」，且不受660平方公尺限制。

綠能發展區是依照「非都市土地使用管制規則」訂定「非都市土地農業用地容許設置太陽光電審查作業要點」。以「低地力」或「非養殖漁業生產區且多年停養」為範圍。包含區域計畫法畫定的農牧、林業、養殖、國土保安用地。並規畫遴選機制，以鄉鎮市區為單位，將不利農業經營區、漁電共生專區、漁電及低地力等樣態納入評估。

根據規畫，上述範圍包含1萬8155公頃，考量各類型土地專案設施遮蔽率、參與意願後，遴選出十個區位。以雲林縣3871公頃最多，其次是高雄市2707公頃、嘉義縣1511公頃，屏東縣716公頃、彰化縣102公頃。

據了解，日前學者連署內容，呼籲行政院應責成內政部等從國土計畫高度，提出光電開發區位畫設原則與總量管制，並且以科學證據為本，還要落實既有光電案場社會與環境責任及資訊揭露，跨部會討論時爭議不小；但內政部仍將如期公告。

環保署前副署長、海洋大學榮譽講座教授邱文彥表示，從四接環評到綠能發展區，政府橫柴入灶、不願溝通，當執政黨持續對民間聲音置之不理，成為一言堂，將使能源問題提升到總統選舉層次，成為明年選舉政治對決重要議題。

參與連署的文化大學景觀學系系主任郭瓊瑩說，糧食危機已是全球議題，台灣不應為發展再生能源，為符合2025非核家園，各部會拚命達成目標，卻忽略周詳計畫，忽略土地資源合理永續利用，「這出發點是扭曲的」，將影響下一代生存環境。

針對質疑，內政部表示，該修正草案現正辦理法規預告及徵求意見中，對於各界所提各項建議，將與經濟部、農委會共同審慎研議。

綠能 內政部

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