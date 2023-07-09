黑白集／殺警犯爽服外役監 蔡政府踩著警察尊嚴騙警察

侯友宜（右）和柯文哲（左）都表態將出席七一六司法改革大遊行，挺司法正義。（本報資料照片）

就在行政院二度拍板外役監條例修法草案、法務部核定矯正機關首長陞遷名單之際，前立委黃國昌開直播聊司改，一則應是警察 的留言：學長白死了，政府都在打假球，到底什麼標準能讓夜店殺警案兇手易寶宏服外役監？巧合中更顯諷刺，也讓網路炸了鍋。

留言者是台南殺警案殉職員警的警專學弟，他的學長就是被外役監逃犯殺害的。因此當他看到夜店殺警案兇手也在服外役監，不禁為學長白死感到悲痛，怒責政府把警察的尊嚴踩在地上。

矯正署指易寶宏服外役監符合規定，因為不能服外役監者「不包含殺人罪」。但去年台南殺警案後，即啟動修法排除故意致死等惡性重大犯罪者申請服外役監；完全執政的民進黨 ，什麼法案過不了，為何這項修法延宕至今？

九年前涉犯夜店殺警的易寶宏，傳曾嗆法官「我媽是藝人，不可以押我」；當時沒嚇倒法官，難道現在嚇倒了矯正署？星二代殺警爽服外役監，凸顯外役監制度鬆散、不透明，更證明政府不但打假球，還踩著警察尊嚴騙警察。

留言者強調，一定會參加黃國昌和網紅館長發起的七一六司法改革大遊行。侯友宜和柯文哲也都表態將出席挺司法正義，至於賴清德 同時間正忙著舉行民進黨全代會，還要評估是否參與。但學長白死了，蔡政府和民進黨該給個交代吧？